Saturday at the Chili Bowl Nationals

Updated 01/18/2020 at 3:27 p.m. EST

TULSA, OK (January 18, 2020) — Five had been the magic number for drivers trying to work their way through the alphabet soup of the Chili Bowl Nationals.

Casey Shuman and Alex Sewell transferred through five mains before coming up short in the G-Main.

Earlier in the day Chris Cochran’s went five rounds before failing to transfer in the I-Main.

Brayton Lynch also made a run from the O-Main that ended in the K-Main.

The other storyline on Saturday is A-Main starter Thomas Meseraull trying to get back from Indianapolis in time for Saturday’s A-Main. Meseraull has encountered issues with flights trying to get back to Tulsa. As of mid-afternoon it appears Meseraull found a flight to get to the Chili Bowl in time for Saturday’s main event.

34th Annual Chili Bowl Nationals

River Spirit Expo Center

Tulsa, OK

Saturday January 18, 2020

O-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

O Feature #1 (10 Laps)

1. 73-Dylan Ito[1]

2. 98-Ryan Padgett[6]

3. 5B-Bobby Brewer[3]

4. 0K-Don O’Keefe Jr[5]

5. 1J-James Reed[2]

6. 84Z-Johnny Murdock[4]

DNS: 4C-Kyle Bellm

DNS: 11T-Larry Petersen

DNS: 2X-AJ Fike

DNS: 11D-Colton Fisher

DNS: 20G-Noah Gass

DNS: 23P-Brad Wyatt

O Feature #2 (10 Laps)

1. 7JR-JD Black[1]

2. 1K-Brayton Lynch[6]

3. 75-Bryan Stanfill[8]

4. 44S-Brandon Akau[2]

5. 19N-Nick O’Neal[4]

6. 28Q-Sean Quinn[3]

7. 3B-Jessie Barber[7]

8. 68S-Scott Scherb[5]

DNS: 2A-Matt Linder

DNS: 72-Eric Fenton

DNS: 73G-Avery Goodman

M-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

M Feature #1 (10 Laps)

1. 56X-Mark Chisholm[1]

2. 17F-Devin Camfield[3]

3. 101-Chuck McGillivray[4]

4. 46X-Jeffrey Champagne[10]

5. 72X-Jeff Wheeler[2]

6. 8B-Colin Deming[15]

7. 44D-Evan Turner[5]

8. 0K-Don O’Keefe Jr[16]

9. 41X-Howard Moore[6]

10. 80-Joe Spillman[8]

11. 22C-Charlie Crumpton[11]

12. 17L-Rocky Silva[7]

13. 08J-Jace McIntosh[9]

14. 9U-Doug McCune[14]

15. 73-Dylan Ito[12]

16. 71.5-Robert Bell[13]

M Feature #2 (10 Laps)

1. 3F-Tim Barber[1]

2. 21H-Ty Hulsey[3]

3. 42C-Chris Cochran[9]

4. 75-Bryan Stanfill[10]

5. 17K-Michael Koontz[7]

6. 1K-Brayton Lynch[14]

7. 00D-Daniel Sanchez[8]

8. Q23-Barrie Valentino[2]

9. 33J-James Davison[5]

10. 00-Rob Yetman[12]

11. 130-Larry Bratti[4]

12. 46-Kenney Johnson[6]

13. 75X-Mike Griffiths[11]

14. 911-Waylon Weaver[13]

DNS: 21S-Russell Shoulders

DNS: C27-Clint Wilson

N-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

N Feature #1 (10 Laps)

1. 22C-Charlie Crumpton[1]

2. 73-Dylan Ito[8]

3. 715-Robert Bell[3]

4. 9U-Doug McCune[4]

5. 8B-Colin Deming[5]

6. 0K-Don O’Keefe Jr[10]

7. 15L-Merril Lamb[6]

8. 4R-Jared McIntyre[7]

9. 1J-James Reed[11]

10. 17X-Kurt Stellhorn[2]

11. 98-Ryan Padgett[9]

DNS: 5J-Jeff Crook

DNS: 8X-Austin Shores

DNS: 84S-Shaun Shapel

DNS: 5B-Bobby Brewer

DNS: 84Z-Johnny Murdoc

N Feature #2 (10 Laps)

1. 42C-Chris Cochran[3]

2. 75-Bryan Stanfill[13]

3. 75X-Mike Griffiths[2]

4. 00-Rob Yetman[5]

5. 911-Waylon Weaver[6]

6. 1K-Brayton Lynch[12]

7. 7JR-JD Black[11]

8. 99R-Brad Bowden[9]

9. 17M-Kala Keliinoi[10]

10. 28Q-Sean Quinn[16]

11. 926-Morgan Frewaldt[4]

12. 1H-Rick Horn[7]

13. 19N-Nick O’Neal[15]

14. 44S-Brandon Akau[14]

15. 87X-Nick O’Dell[1]

16. 14R-Jake Nail[8]

L-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

L Feature #1 (10 Laps)

1. 19U-Pierce Urbanosky[1]

2. 91-Jeff Stasa[4]

3. 46X-Jeffrey Champagne[14]

4. 93Z-Zachary Patterson[6]

5. 21D-Justin Dickerson[7]

6. 26-George Willard Jr[3]

7. 17F-Devin Camfield[12]

8. 72X-Jeff Wheeler[15]

9. 101-Chuck McGillivray[13]

10. 56X-Mark Chisholm[11]

11. 0G-Gunner Ramey[8]

12. 5F-Danny Frye III[10]

13. 8B-Colin Deming[16]

14. 99K-Robert Carson[9]

DNS: 74R-Slater Helt

DNS: 11P-Laydon Pearson

L Feature #2 (9 Laps)

1. 42C-Chris Cochran[11]

2. 24F-Hunter Fischer[5]

3. 77J-John Klabonde[7]

4. 1K-Brayton Lynch[15]

5. 21H-Ty Hulsey[12]

6. 17J-Jeremy Dockery[8]

7. 17K-Michael Koontz[13]

8. 44C-Blake Carrier[3]

9. 27F-Jesse Frazier[1]

10. 75-Bryan Stanfill[14]

11. GO-Eddie Martin[10]

12. 68B-Blain Petersen[2]

13. 3F-Tim Barber[9]

14. 1NP-Terry Nichols[6]

15. 13B-Johnny Brown Jr[4]

DNS: 17A-Austin Brown

K-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

K Feature #1 (10 Laps)

1. 22L-Lucas Scherb[4]

2. 32D-Casey Shuman[2]

3. 20-Tadd Holliman[1]

4. 8-Alex Sewell[3]

5. 51G-Garet Williamson[7]

6. 7K-Kaylee Bryson[8]

7. 46X-Jeffrey Champagne[11]

8. 91-Jeff Stasa[12]

9. 93Z-Zachary Patterson[14]

10. 72C-Chris Tarrant[6]

11. 11X-Donovan Peterson[5]

12. 26-George Willard Jr[15]

13. 19U-Pierce Urbanosky[9]

14. 21D-Justin Dickerson[13]

15. 5HX-Casey Hicks[10]

DNS: 4F-Chad Frewaldt

K Feature #2 (10 Laps)

1. 20H-Noah Harris[1]

2. 13A-Austin Yarbrough[4]

3. 42C-Chris Cochran[9]

4. 23X-Travis Scott[6]

5. 21H-Ty Hulsey[13]

6. 37-Eddie Tafoya Jr[7]

7. 18S-Santino Ferrucci[2]

8. 1K-Brayton Lynch[12]

9. 7F-Travis Ashwood[8]

10. 24F-Hunter Fischer[10]

11. M1-Mark Smith[5]

12. 77J-John Klabonde[11]

13. 17J-Jeremy Dockery[14]

14. 17D-Ryan Ellis[3]

DNS: 95T-Buddy Tubbs

DNS: 57K-Kevin Studley

J-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

J Feature #1 (10 Laps)

1. 19M-Ethan Mitchell[1]

2. 32D-Casey Shuman[10]

3. 11G-Mike Goodman[3]

4. 8-Alex Sewell[12]

5. 50-Daniel Adler[7]

6. 7K-Kaylee Bryson[14]

7. 2S-John Kilmer[4]

8. 20-Tadd Holliman[11]

9. 22L-Lucas Scherb[9]

10. 51G-Garet Williamson[13]

11. 11C-Michael Woodruf[2]

12. F5-Ray Allen Kulhanek[6]

13. 29A-Tim Buckwalter[5]

14. 1B-Anton Hernandez[8]

DNS: 52C-Cody Karl

DNS: 17T-Stevie Sussex

J Feature #2 (10 Laps)

1. 35C-Tanner Carrick[3]

2. 56D-Mitchell Davis[5]

3. 42C-Chris Cochran[11]

4. 51X-Joe Walker[2]

5. 21H-Ty Hulsey[13]

6. 20H-Noah Harris[9]

7. 35X-Tyler Robbins[7]

8. 17E-Blake Edwards[6]

9. 37-Eddie Tafoya Jr[15]

10. 155-Ryan Truitt[10]

11. 11D-Colton Fisher[1]

12. 42-Hank Davis[8]

13. 40-Eric Wilkins[4]

14. 23X-Travis Scott[14]

15. 13A-Austin Yarbrough[12]

DNS: 10J-Jeffrey Newell

I-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

I Feature #1 (10 Laps)

1. 8W-Mark Lowrey[3]

2. 32D-Casey Shuman[10]

3. 00X-Jason Martin[5]

4. 8-Alex Sewell[11]

5. 2L-Landon Simon[7]

6. 19M-Ethan Mitchell[9]

7. 31K-Kyle Beilman[2]

8. 7K-Kaylee Bryson[13]

9. 88W-Dustin Weland[1]

10. 50-Daniel Adler[12]

11. 11K-Gage Rucker[6]

12. 116-Claud Estes III[4]

13. 74-Drew Rader[8]

DNS: 7R-Austin Williams

DNS: 10W-Marcus Thomas

DNS: 11G-Mike Goodman

I Feature #2 (10 Laps)

1. 19X-Don Droud Jr[1]

2. 67K-Holley Hollan[2]

3. 35C-Tanner Carrick[9]

4. 11-Cale Conley[5]

5. 7W-Brendon Wiseley[3]

6. 97X-Austin Odell[7]

7. 56D-Mitchell Davis[11]

8. 35-Ben Schmidt[6]

9. 20S-Shon Deskins[12]

10. 42C-Chris Cochran[10]

11. 2T-Keith Martin[4]

12. 20H-Noah Harris[15]

13. 21H-Ty Hulsey[13]

14. 51X-Joe Walker[14]

15. 71X-Presley Truedson[8]

16. DNS: 5X-Tyson Hall

H-Features (First six finishers transferred to the A-Main)

H Feature #1 (7 Laps)

1. 7J-Shawn Jackson[4]

2. 32D-Casey Shuman[10]

3. 99P-Brandon Long[3]

4. 3W-Brandon Waelti[9]

5. 8-Alex Sewell[13]

6. 00X-Jason Martin[12]

7. 19M-Ethan Mitchell[15]

8. 02-Andy Gage[7]

9. 96-Cody Brewer[5]

10. 15K-Andrew Carlson[8]

11. 8W-Mark Lowrey[11]

12. 5O-Timmy Thrash[1]

13. 21F-Austin Langenstein[6]

14. 2C-Seth Carlson[2]

15. 2L-Landon Simon[14]

DNS: 81-Colten Cottle

H Feature #2 (4 Laps)

1. 2M-Colby Stubblefield[2]

2. 118-Scott Evans[6]

3. 52F-Logan Faucon[1]

4. 11-Cale Conley[12]

5. 14E-Jake Neal[9]

6. 97X-Austin Odell[15]

7. 78M-Merle Scherb[7]

8. 19X-Don Droud Jr[11]

9. 20C-Conor Daly[4]

10. 67K-Holley Hollan[10]

11. 9H-Emilio Hoover[5]

12. 7W-Brendon Wiseley[14]

13. 71T-Zac Taylor[3]

14. 75M-Corey Ballard[8]

15. 35C-Tanner Carrick[13]

DNS: 4M-Michelle Decker

G-Features (First five finishers transferred to the A-Main)

G Feature #1 (10 Laps)

1. 18L-Logan Scherb[5]

2. 4D-Robert Dalby[4]

3. 15W-Jeff Wimmenauer[3]

4. 87F-Johnny Kent[2]

5. 45H-Anthony Pope[8]

6. 47K-Kevin Brewer[10]

7. 32D-Casey Shuman[12]

8. 88E-Tim Estenson[1]

9. 77U-Chris Urish[7]

10. 8-Alex Sewell[15]

11. 3W-Brandon Waelti[14]

12. 99P-Brandon Long[13]

13. 00X-Jason Martin[16]

14. 1P-Holly Porter[9]

15. 7J-Shawn Jackson[11]

16. 9K-Kevin Olson[6]

G Feature #2 (10 Laps)

1. 14J-Matt Streeter[2]

2. 15J-David Prickett[1]

3. 11-Cale Conley[12]

4. 7RS-Christopher Larson[5]

5. 97X-Austin Odell[14]

6. 54-Matt Westfall[9]

7. 67O-Kyle O’Gara[8]

8. 2BX-Brett Becker[6]

9. 118-Scott Evans[10]

10. 51-Curtis Jones[3]

11. 321-Chad Winfrey[7]

12. 2M-Colby Stubblefield[11]

13. 22B-Troy Betts[4]

14. 52F-Logan Faucon[13]

DNS: 23S-Kyle Simon

DNS: 14E-Jake Neal