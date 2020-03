Lachlan McHugh Wins at Archerfield Speedway

BRISBANE, AU (February 29, 2020) — Lachlan McHugh won the sprint car feature Saturday at Ausdeck Archerfield Speedway. McHugh inherited the lead from Brent Kratzman and led the final 16 laps on the way to victory. Kevin Titman and Mitchell Gee rounded out the podium.

Ausdeck Archerfield Speedway

Brisbane, AU

Saturday February 29, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. 23-Lachlan McHugh, 11.635

2. 17-Luke Oldfield, 11.668

3. Q2-Brent Kratzmann, 11.755

4. 16-Bryan Mann, 11.844

5. 43-Mitchell Gee, 11.917

6. 10-Adam Butler, 11.933

7. 59-Kevin Titman, 12.001

8. 33-Callum Walker, 12.004

9. 88-Ryan McNamara, 12.010

10. 7-Aaron Kelly, 12.125

11. 78-Andrew Corbet, 12.139

12. 42-Kristy Bonsey, 12.139

13. 3-Karl Hoffmans, 12.180

14. 21-Nick Whell, 12.224

15. 32-Mitch Gowland, 12.236

16. 11-Rob Hamilton, 12.241

17. 51-Tim Farrell, 12.334

18. 8-Brock Dean, 12.335

19. 90-Anthony Lambert, 12.392

20. 85-Nelson Reddacliff, 12.418

21. NQ2-Andrew Baumber, 12.502

22. 74-Geoff Davey, 13.610

23. 18-Daniel Helmore, 13.652

24. 69-Jason King, 13.960

25. 61-Cody Reynolds, 18.264

26. 47-Erin Vanderreyden, NT

27. 73-Libby Ellis, NT

28. 20-Ron Hendrickson, NT

Heat Race #1:

1. 32-Mitch Gowland

2. 78-Andrew Corbet

3. 42-Kristy Bonsey

4. 43-Mitchell Gee

5. 21-Nick Whell

6. 7-Aaron Kelly

7. 23-Lachlan McHugh

8. 8-Brock Dean

9. 16-Bryan Mann

10. 85-Nelson Reddacliff

11. 51-Tim Farrell

Heat Race #2:

1. 88-Ryan McNamara

2. 59-Kevin Titman

3. 11-Rob Hamilton

4. 17-Luke Oldfield

5. 33-Callum Walker

6. Q2-Brent Kratzmann

7. 3-Karl Hoffmans

8. 10-Adam Butler

9. 90-Anthony Lambert

10. NQ2-Andrew Baumber

Heat Race #3:

1. 78-Andrew Corbet

2. 17-Luke Oldfield

3. 88-Ryan McNamara

4. 3-Karl Hoffmans

5. 16-Bryan Mann

6. 33-Callum Walker

7. 43-Mitchell Gee

8. 32-Mitch Gowland

9. 8-Brock Dean

10. 51-Tim Farrell

11. 85-Nelson Reddacliff

Heat Race #4:

1. 21-Nick Whell

2. 59-Kevin Titman

3. 7-Aaron Kelly

4. 23-Lachlan McHugh

5. 10-Adam Butler

6. 11-Rob Hamilton

7. 42-Kristy Bonsey

8. Q2-Brent Kratzmann

9. 90-Anthony Lambert

10. NQ2-Andrew Baumber

Dash:

1. Q2-Brent Kratzmann

2. 17-Luke Oldfield

3. 59-Kevin Titman

4. 23-Lachlan McHugh

5. 21-Nick Whell

6. 43-Mitchell Gee

7. 7-Aaron Kelly

8. 78-Andrew Corbet

B-Main:

1. 51-Tim Farrell

2. 32-Mitch Gowland

3. 90-Anthony Lambert

4. 8-Brock Dean

5. 11-Rob Hamilton

6. 85-Nelson Reddacliff

7. NQ2-Andrew Baumber

8. 74-Geoff Davey

9. 69-Jason King

10. 18-Daniel Helmore

11. 61-Cody Reynolds

12. 20-Ron Hendrickson

13. 73-Libby Ellis

14. 47-Erin Vanderreyden

A-Main:

1. 23-Lachlan McHugh

2. 59-Kevin Titman

3. 43-Mitchell Gee

4. 88-Ryan McNamara

5. 33-Callum Walker

6. 16-Bryan Mann

7. 51-Tim Farrell

8. 90-Anthony Lambert

9. 7-Aaron Kelly

10. 21-Nick Whell

11. 42-Kristy Bonsey

12. 8-Brock Dean

13. 32-Mitch Gowland

14. 10-Adam Butler

15. 3-Karl Hoffmans

16. 78-Andrew Corbet

17. 17-Luke Oldfield

18. Q2-Brent Kratzmann