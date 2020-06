Jacobsma Holds Off Dover to Win MSTS Feature at I-90 Speedway

HARTFORD, S.D. (June 13, 2020) — Justin Jacobsma was able to hold of Jack Dover’s charge from last starting position to win the Midwest Sprint Touring Series feature on Saturday at I-90 Speedway. Dover, who has won every MSTS feature this season, took a challenge to start last in the 24 car field. Dover was able to make it up to second, but could not catch Jacobsma.

Derrik Lusk, Ryan Bickett from 20th starting position, and Nick Haygood rounded out the top five.

Jared Jansen won the 305 sprint car feature from 14th starting position over 9th starting Dusty Ballenger.

I-90 Speedway

Hartford, S.D.

Saturday June 13, 2020

Midwest Sprint Touring Series

Property Solutions of America Heat Race #1 (8 Laps)

1. 14-Jody Rosenboom[1]

2. 4-Cody Hansen[3]

3. 9N-Wade Nygaard[7]

4. 88-Travis Reber[2]

5. 2K-Kevin Ingle[6]

6. 14N-Nick Barger[4]

DNS: 23X-David Ekern

Property Solutions of America Heat Race #2 (8 Laps)

1. 11M-Brendan Mullen[1]

2. 2-Derrik Lusk[2]

3. 51A-Elliot Amdahl[4]

4. 1-Nick Haygood[7]

5. 20-Brant O’Banion[5]

6. 77M-Damon McCune[3]

7. 23-Brandon Bosma[6]

Property Solutions of America Heat Race #3 (8 Laps)

1. 15-Christian Bowman[1]

2. 10J-Justin Jacobsma[5]

3. 24BH-Joey Danley[4]

4. 20X-Casey Fredrichsen[7]

5. 86-Zac Taylor[3]

6. 13MJ-Brandon Halverson[6]

7. 12-Troy Schreurs[2]

Property Solutions of America Heat Race #4 (8 Laps)

1. 53-Jack Dover[2]

2. 11X-Gregg Bakker[1]

3. 101-Chuck McGillivray[3]

4. 17-Lee Goos Jr[7]

5. 5-Eric Lutz[4]

6. 17B-Ryan Bickett[6]

7. 33-Trevor Smith[5]

B-Main (10 Laps)

1. 17B-Ryan Bickett[2]

2. 33-Trevor Smith[6]

3. 12-Troy Schreurs[7]

4. 77M-Damon McCune[4]

5. 14N-Nick Barger[3]

6. 13MJ-Brandon Halverson[1]

7. 23X-David Ekern[8]

8. 23-Brandon Bosma[5]

Property Solutions of America A-Main (25 Laps)

1. 10J-Justin Jacobsma[2]

2. 53-Jack Dover[24]

3. 2-Derrik Lusk[10]

4. 17B-Ryan Bickett[20]

5. 1-Nick Haygood[4]

6. 9N-Wade Nygaard[1]

7. 51A-Elliot Amdahl[12]

8. 5-Eric Lutz[18]

9. 101-Chuck McGillivray[14]

10. 14-Jody Rosenboom[6]

11. 86-Zac Taylor[19]

12. 2K-Kevin Ingle[15]

13. 77M-Damon McCune[23]

14. 4-Cody Hansen[7]

15. 20-Brant O’Banion[17]

16. 24BH-Joey Danley[13]

17. 15-Christian Bowman[5]

18. 11X-Gregg Bakker[11]

19. 17-Lee Goos Jr[9]

20. 33-Trevor Smith[21]

21. 11M-Brendan Mullen[3]

22. 88-Travis Reber[16]

23. 20X-Casey Fredrichsen[8]

24. 12-Troy Schreurs[22]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 20B-Bryan Park[2]

2. 20-Brant O’Banion[3]

3. 12L-John Lambertz[6]

4. 24J-Jeff Reiman[4]

5. 17V-Casey Abbas[5]

6. 20H-Logan Hershey[7]

7. 22W-Aaron Werner[8]

8. (DQ) 10-Lincoln Drewis[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2D-Dusty Ballenger[5]

2. 10S-Trevor Serbus[2]

3. 51A-Elliot Amdahl[6]

4. 81-Jared Jansen[3]

5. 98-Nate Barger[4]

6. 8-Micah Slendy[1]

7. 31H-Phil Heynen[7]

8. 43MB-Jesse Lindberg[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 24T-Chris Thram[4]

2. 35-Mike Stegenga[1]

3. 7-Johnny Sullivan[3]

4. 1S-Ryan Voss[5]

5. 33S-Jeremy Schultz[7]

6. 32-Darin Spielman[2]

7. 0H-Sam Henderson[6]

8. 6B-Bayley Ballenger[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 10D-Daniel Nekolite[3]

2. 5-Javen Ostermann[4]

3. 32T-Trefer Waller[5]

4. 36-Chris Shoenrock[1]

5. 17D-Robert Dvorak[7]

6. 83-Justin Smith[6]

7. 02-Mitchell Dvorak[2]

B-Main (10 Laps)

1. 17V-Casey Abbas[1]

2. 98-Nate Barger[2]

3. 0H-Sam Henderson[9]

4. 02-Mitchell Dvorak[13]

5. 17D-Robert Dvorak[4]

6. 43MB-Jesse Lindberg[12]

7. 20H-Logan Hershey[5]

8. 32-Darin Spielman[6]

9. 22W-Aaron Werner[8]

10. 6B-Bayley Ballenger[14]

11. 33S-Jeremy Schultz[3]

12. 10-Lincoln Drewis[10]

DNS: 83-Justin Smith

DNS: 8-Micah Slendy

DNS: 31H-Phil Heynen

A-Main (20 Laps)

1. 81-Jared Jansen[14]

2. 2D-Dusty Ballenger[9]

3. 98-Nate Barger[18]

4. 10S-Trevor Serbus[3]

5. 5-Javen Ostermann[8]

6. 24T-Chris Thram[7]

7. 35-Mike Stegenga[1]

8. 1S-Ryan Voss[15]

9. 32T-Trefer Waller[10]

10. 12L-John Lambertz[11]

11. 02-Mitchell Dvorak[20]

12. 24J-Jeff Reiman[13]

13. 36-Chris Shoenrock[16]

14. 20B-Bryan Park[2]

15. 0H-Sam Henderson[19]

16. 17V-Casey Abbas[17]

17. 7-Johnny Sullivan[5]

18. 10D-Daniel Nekolite[6]

19. 20-Brant O’Banion[4]

20. 51A-Elliot Amdahl[12]