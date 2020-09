A.J. Hopkins Wins at Paragon

PARAGON, IN (September 18, 2020) — A.J. Hopkins won the non-wing sprint car feature on Friday at Paragon Speedway. The win was Hopkins seventh victory of the 2020 season. Josh Cunningham and Brandon Spencer rounded out the podium.

Paragon Speedway

Paragon, Indiana

Friday September 18, 2020

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 4C-Daylan Chambers

2. 16K-Ben Knight

3. 1J*-Chris Babcock

4. 98-Billy Winsemann

5. 2T-Danny Teegarden

6. 77T*-Ted Kirkpatrick

7. 44-Tom Davies

DNS: 21D-Mason Day

DNS: 6-Chris Phillips

Heat Race #2:

1. 5M-Matthew McDonald

2. 33-Jake Scott

3. 24-Brian VanMeveren

4. 26-Matt Thompson

5. 8-Michael Clark

6. 23-Colin Parker

7. 83-Carl Rhuebottom

8. 4-Braydon Cromwell

9. 9-Jim Tribby

Heat Race #3:

1. 22-Brandon Spencer

2. 4-A.J. Hopkins

3. 23P-Andrew Prather

4. 16B-Harley Burns

5. 19**-Matt Cooley

6. 26*-Pat Giddens

7. 44G-Dickie Gaines

8. 45-Adam Wilfong

9. 27G-Travis Gratzer

Heat Race #4:

1. 34C-Robert Carrington

2. 16-Joey Parker

3. 22*-Koby Barksdale

4. 71B-Braxton Cummings

5. 34-Parker Frederickson

6. 77FR-Ryan Thomas

7. 87-Tony Helton

8. 9Z-Zack Pretorius

DNS: 5T-Tye Mihocko

Heat Race #5:

1. 17C-Josh Cunningham

2. 53-Brayden Fox

3. 11*-Ricky Lewis

4. 18C-Cindy Chambers

5. 32-Jeff Nanny

6. 77S-Travis Berryhill

7. 75-Andy Bradley

8. 11-Matt Beckwith

B-Main #1:

1. 16B-Harley Burns

2. 34-Parker Frederickson

3. 77S-Travis Berryhill

4. 18C-Cindy Chambers

5. 77T*-Ted Kirkpatrick

6. 83-Carl Rhuebottom

7. 9-Jim Tribby

8. 4-Braydon Cromwell

9. 9Z-Zack Pretorius

10. 8-Michael Clark

11. 87-Tony Helton

12. 98-Billy Winsemann

13. 26*-Pat Giddens

DNS: 21D-Mason Day

B-Main #2:

1. 71B-Braxton Cummings

2. 26-Matt Thompson

3. 75-Andy Bradley

4. 32-Jeff Nanny

5. 77FR-Ryan Thomas

6. 2T-Danny Teegarden

7. 27G-Travis Gratzer

8. 44-Tom Davies

9. 19**-Matt Cooley

10. 44G-Dickie Gaines

11. 23-Colin Parker

DNS: 45-Adam Wilfong

DNS: 11-Matt Beckwith

A-Main:

1. 4-A.J. Hopkins

2. 17C-Josh Cunningham

3. 22-Brandon Spencer

4. 4C-Daylan Chambers

5. 71B-Braxton Cummings

6. 53-Brayden Fox

7. 1J*-Chris Babcock

8. 16-Joey Parker

9. 75-Andy Bradley

10. 77S-Travis Berryhill

11. 16B-Harley Burns

12. 24-Brian VanMeveren

13. 22*-Koby Barksdale

14. 23P-Andrew Prather

15. 34-Parker Frederickson

16. 26-Matt Thompson

17. 34C-Robert Carrington

18. 16K-Ben Knight

19. 11*-Ricky Lewis

20. 33-Jake Scott

21. 5M-Matthew McDonald

Special:

1. 9Z-Zack Pretorius

2. 18C-Cindy Chambers

3. 32-Jeff Nanny

4. 2T-Danny Teegarden

5. 9-Jim Tribby

6. 27G-Travis Gratzer

7. 44-Tom Davies

8. 4-Braydon Cromwell

9. 77T*-Ted Kirkpatrick

10. 87-Tony Helton

11. 98-Billy Winsemann

12. 77FR-Ryan Thomas

13. 19**-Matt Cooley

14. 83-Carl Rhuebottom

15. 8-Michael Clark

16. 26*-Pat Giddens

DNS: 11-Matt Beckwith

DNS: 44G-Dickie Gaines

DNS: 23-Colin Parker

DNS: 45-Adam Wilfong