Chase Ridenour Holds Off Ryan Ruhl to Win GLSS Feature at Hartford

HARTFORD, MI (September 19, 2020) — Chase Ridenour won the Great Lakes Super Sprint feature on Saturday night at Hartford Motor Speedway. Ridenour from Perry, Michigan held off Ryan Ruhl for his second victory of the 2020 season. Jared Horstman from 22nd starting position rounded out the podium. Trevor Berry and Phil Gressman rounded out the top five.

Great Lakes Super Sprints

Hartford Motor Speedway

Hartford, Michigan

Saturday September 19, 2020

Qualifying:

1. 66-Chase Dunham, 14.952

2. 85-Dustin Daggett, 15.044

3. 17-Jared Horstman, 15.111

4. 19-Jett Mann, 15.357

5. 49T-Gregg Dalman, 14.375

6. 71H-Ryan Ruhl, 15.424

7. 7B-Trevor Berry, 15.552

8. 16W-Chase Ridenour, 15.579

9. 91L-Nic Rogers, 15.637

10. 7C-Phil Gressman, 15.639

11. 87-Logan Easterday, 15.670

12. 3A-Mike Astrauskas, 15.819

13. 27W_Max Stambaugh, 15.888

14. 19J-Linden Jones, 15.921

15. 10S-Jay Steinebach, 15.930

16. 07-Shane Simmons, 16.076

17. 21T-Troy Chehowski, 16.417

18. 18S_MIchael Summers, 16.593

19. 18-Josh Shantz, 16.661

20. 11-Joe Conway, 16.797

21. 33A-R.J. Payne, 17.043

22. 84-Kyle Poortenga, 17.907

23. 16X-Justin Woodkowski, 20.243

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7C-Phil Gressman

2. 7B-Trevor Berry

3. 19-Jett Mann

4. 27W-Max Stambaugh

5. 18-Josh Shantz

6. 07-SHane Simmons

7. 84-Kyle Poortena

8. 66-Chase Dunham

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 16W-Chase Ridenour

2. 85-Dustin Daggett

3. 49T-Gregg Dalman

4. 10J-Liden Jones

5. 21T-Troy Chehowski

6. 87-Logan Easerday

7. 11-Joe Conway

8. 16X-Justin Woodkowski

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 71H-Ryan Ruhl

2. 10S-Jay Steinebach

3. 91L-Nic Rogers

4. 3A-Mike Astraukas

5. 86-Keith Sheffer

6. 18S-Michael Summers

7. 33A-R.J. Payne

8. 17-Jared Horstman

Feature:

1. 16W-Chase Ridenour

2. 71H-Ryan Ruhl

3. 17-Jared Horstman

4. 7B-Trevor Berry

5. 7C-Phil Gressman

6. 27W-Max Stambaugh

7. 49T-Gregg Dalman

8. 10S-Jay Steinebach

9. 19-Jett Mann

10. 86-Ketih Sheffer

11. 19J-Linden Jones

12. 91L-Nic Rogers

13. 87-Logan Easterday

14. 3A-Mike Astraukas

15. 18-Josh Shantz

16. 07-Shane Simmons

17. 16X-Justin Woodkowski

18. 85-Dustin Daggett

19. 18S-Michael Summers

20. 11-Joe Conway

21. 33A-R.J. Payne