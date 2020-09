Tanner Carrick Wins the September Showdown Placerville Speedway

PLACERVILLE, CA (September 19, 2020) — Tanner Carrick won the sprint car feature on Saturday at Placerville Speedway. Carrick charged from fifth starting position for the victory. Black Carrick, J.J. Hickle, Andy Forsberg, and Ryan Bernal rounded out the top five.

September Showdown

Placerville Speedway

Placerville, California

Saturday September 19, 2020

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying:

1. 83T-Tanner Carrick, 10.749

2. 63-J.J. Hickle, 10.751

3. 22-Ryan Bernal, 10.791

4. 2X-Chase Majdic, 10.838

5. 38B-Blake Carrick, 10.867

6. 46JR-Joel Myers, 10.888

7. 7Z-Zane Blanchard, 10.897

8. 14W-Ryan Robinson, 10.926

9. 2XM-Max Mittry, 10.951

10. 16X-Andy Gregg, 10.986

11. 98-Chris Masters, 11.006

12. 17-Kalib Henry, 11.027

13. 21M-Michael Ing, 11.036

14. 94-Greg Decaires, 11.039

15. 24-Justin Henry, 11.051

16. 87-Ashlyn Rodriguez, 11.065

17. 85-C.J. Humphreys, 11.071

18. 1-Nick Larson, 11.075

19. 34-Jodie Robinson, 11.078

20. 25-Justin Johnson, 11.079

21. X1-Andy Forsberg, 11.101

22. 45-Jake Morgan, 11.108

23. 21X-Josh Wiesz, 11.152

24. 80N-Justin Bradway, 11.158

25. 21-Shane Hopkins, 11.163

26. 78-Bret Barney, 11.244

27. 53-A.J. Alderman, 11.330

28. 90-Darren Johnson, 11.393

29. 57A-Lonny Alton, 12.583

Heat Race #1:

1. 83T-Tanner Carrick

2. 21M-Michael Ing

3. 2XM-Max Mittry

4. 38B-Blake Carrick

5. 85-C.J. Humphreys

6. X1-Andy Forsberg

7. 57A-Lonny Alton

8. 21-Shane Hopkins

Heat Race #2:

1. 94-Greg Decaires

2. 16X-Andy Gregg

3. 63-J.J. Hickle

4. 46JR-Joel Myers

5. 45-Jake Morgan

6. 78-Bret Barney

7. 1-Nick Larson

Heat Race #3:

1. 24-Justin Henry

2. 22-Ryan Bernal

3. 7Z-Zane Blanchard

4. 34-Jodie Robinson

5. 98-Chris Masters

6. 21X-Josh Wiesz

7. 53-A.J. Alderman

Heat Race #4:

1. 17-Kalib Henry

2. 14W-Ryan Robinson

3. 87-Ashlyn Rodriguez

4. 2X-Chase Majdic

5. 25-Justin Johnson

6. 80N-Justin Bradway

7. 90-Darren Johnson

B-Main:

1. 1-Nick Larson

2. X1-Andy Forsberg

3. 85-C.J. Humphreys

4. 45-Jake Morgan

5. 98-Chris Masters

6. 80N-Justin Bradway

7. 25-Justin Johnson

8. 78-Bret Barney

9. 90-Darren Johnson

10. 53-A.J. Alderman

11. 57A-Lonny Alton

12. 21X-Josh Wiesz

13. 21-Shane Hopkins

A-Main:

1. 83T-Tanner Carrick

2. 38B-Blake Carrick

3. 63-J.J. Hickle

4. X1-Andy Forsberg

5. 22-Ryan Bernal

6. 2X-Chase Majdic

7. 34-Jodie Robinson

8. 45-Jake Morgan

9. 21M-Michael Ing

10. 14W-Ryan Robinson

11. 1-Nick Larson

12. 17-Kalib Henry

13. 7Z-Zane Blanchard

14. 87-Ashlyn Rodriguez

15. 24-Justin Henry

16. 16X-Andy Gregg

17. 94-Greg Decaires

18. 2XM-Max Mittry

19. 85-C.J. Humphreys

20. 46JR-Joel Myers