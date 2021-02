Goodyer Wins Sprint Car Feature at Toowoomba

TOOWOOMBA, QLD (February 20, 2021) — Jock Goodyer passed Brent Kratzmann with three laps to go to win the sprint car feature Saturday night at Hi-Tec Oils Speedway. The victory was Goodyer’s first of the 2021 season. Lachlan McHugh, Kratzmann, Aaron Kelly, and Taylor Prosser rounded out the top five.

Hi-Tec Oils Speedway

Toowoomba, Queensland

Saturday February 20, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. 7-Lachlan McHugh, 10.967

2. 17-Luke Oldfield, 11.210

3. 22-Jock Goodyer, 11.267

4. 55-Jayden Peacock, 11.355

5. Q27-Cody Maroske, 11.503

6. N45-Jai Stephenson, 11.571

7. 90-Anthony Lambert, 11.590

8. 88-Ryan McNamara, 11.609

9. 84-Steve Greer, 11.614

10. 21-Nicholas Whell, 11.663

11. 74-Brodie Tulloch, 11.679

12. 46-Dylan Menz, 11.728

13. 2-Brent Kratzmann, 11.764

14. 7-Aaron Kelly, 11.772

15. 91-Taylor Prosser, 11.850

16. 14-Mark Pholi, 11.864

17. 50-Wes Jenkins, 11.970

18. Q45-Brant Chandler, 12.040

19. NQ54-Richard Morgan, 12.195

20. 12-Cameron King, 12.203

21. 53-Jessie Attard, 12.244

22. 69-Jason King, 12.601

23. 57-Matthew Dumesny, 12.644

24. 11-Ricky Robinson, 12.648

25. 73-Libby Ellis, 12.651

26. 77-Jeremy Gaudry, 12.691

27. 47-Erin Vanderreyden, 13.494

28. 68-Brad Keiler, 13.733

29. Q54-Randy Morgan, NT

30. 78-Andrew Corbet, NT

Heat Race #1:

1. 53-Jessie Attard

2. 7-Lachlan McHugh

3. Q27-Cody Maroske

4. 2-Brent Kratzmann

5. 84-Steve Greer

6. NQ54-Richard Morgan

7. 78-Andrew Corbet

8. 14-Mark Pholi

9. 88-Ryan McNamara

10. 55-Jayden Peacock

11. 90-Anthony Lambert

Heat Race #2:

1. 46-Dylan Menz

2. 57-Matthew Dumesny

3. 7-Aaron Kelly

4. 22-Jock Goodyer

5. Q54-Randy Morgan

6. 91-Taylor Prosser

7. 21-Nicholas Whell

8. N45-Jai Stephenson

9. 74-Brodie Tulloch

10. 37-Nathan Black

11. 17-Luke Oldfield

Heat Race 33:

1. 2-Brent Kratzmann

2. 7-Lachlan McHugh

3. 53-Jessie Attard

4. Q27-Cody Maroske

5. NQ54-Richard Morgan

6. 84-Steve Greer

7. 14-Mark Pholi

8. 88-Ryan McNamara

9. 78-Andrew Corbet

10. 90-Anthony Lambert

Heat Race #4:

1. 22-Jock Goodyer

2. 17-Luke Oldfield

3. Q54-Randy Morgan

4. 57-Matthew Dumesny

5. 91-Taylor Prosser

6. 7-Aaron Kelly

7. 21-Nicholas Whell

8. 46-Dylan Menz

9. N45-Jai Stephenson

10. 74-Brodie Tulloch

B-Main:

1. 55-Jayden Peacock

2. N45-Jai Stephenson

3. 88-Ryan McNamara

4. 90-Anthony Lambert

5. 74-Brodie Tulloch

6. Q45-Brant Chandler

7. 69-Jason King

8. 73-Libby Ellis

9. 77-Jeremy Gaudry

10. 11-Ricky Robinson

11. 50-Wes Jenkins

12. 47-Erin Vanderreyden

13. 12-Cameron King

14. 68-Brad Keiler

A-Main:

1. 22-Jock Goodyer

2. 7-Lachlan McHugh

3. Q27-Cody Maroske

4. 2-Brent Kratzmann

5. 7-Aaron Kelly

6. 91-Taylor Prosser

7. 21-Nicholas Whell

8. 55-Jayden Peacock

9. 46-Dylan Menz

10. 88-Ryan McNamara

11. 14-Mark Pholi

12. 84-Steve Greer

13. 17-Luke Oldfield

14. NQ54-Richard Morgan

15. 90-Anthony Lambert

16. 53-Jessie Attard

17. 57-Matthew Dumesny

18. N45-Jai Stephenson

19. 78-Andrew Corbet

20. Q54-Randy Morgan