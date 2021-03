Frankie Herr Wins 2020 Season Opener at BAPS Motor Speedway

YORK HAVEN, PA (March 20, 2021) — Frankie Herr opened the 2021 season at BAPS Motor Speedway by winning Saturday’s Super Sportsman main event. Kenny Edkin, Russ Mitten, Scott Dellinger, and Chase Gutshall rounded out the top five.

BAPS Motor Speedway

York Haven, Pennsylvania

Saturday March 20, 2021

Heat Race #1

1. 77W-Tom Wyckoff

2. 77-Russ Mitten

3. 75-Kenny Edkin

4. 8M-Chris Meleason

5. 8-Rich Eichelberger

6. 3B-Mike Enders

7. 0Z-Devin Beidel

8. 383-Steve Fannasy

Heat Race #2

1. 70D-Frankie Herr

2. 35-John Edkin

3. 360-Jay Fannasy

4. 7-Timmie Barrick

5. 25-Tyler Wolford

6. 14-Nate Young

7. 10H-Dave Hollar

8. 2H-Levi Hippensteel

Heat Race #3

1. 69J-Tony Jackson

2. 1A-Chase Gutshall

3. 2M-Matt Ondek

4. 30-Scott Dellinger

5. 00-Troy Rhome

6. 5D-Luke Deatrick

7. 22-Daniel John

A-Main

1. 70D-Frankie Herr

2. 75-Kenny Edkin

3. 77-Russ Mitten

4. 30-Scott Dellinger

5. 1A-Chase Gutshall

6. 3B-Mike Enders

7. 7-Timmie Barrick

8. 25-Tyler Wolford

9. 8-Rich Eichelberger

10. 69J-Tony Jackson

11. 22-Daniel John

12. 00-Troy Rhome

13. 14-Nate Young

14. 360-Jay Fannasy

15. 10H-Dave Hollar

16. 383-Steve Fannasy

17. 2M-Matt Ondek

18. 0Z-Devin Beidel

19. 77W-Tom Wyckoff

20. 2H-Levi Hippensteel

DNS: 8M-Chris Meleason

DNS: 5D-Luke Deatrick

DQ: 35-John Edkin