Earl and Pickens Win Features during the Butterworth Classic at Western Springs

AUCKLAND, N.Z. (March 27, 2021) — James Earl and Michael Pickens won features in the midget and sprint car divisions respectively Saturday at Western Springs Speedway during the Barry Butterworth Classic. Earl led the entire 30 lap distance of the midget car main event for the victory over Nathan Howard, Aaron Hodgson, Peter Hunnibell, and Caleb Antonio, Rooney. Pickens charged from the tail of the sprint car field for the victory over Ryan O’Connor and Cobin Anderson.

Barry Butterworth Classic

Western Springs Speedway

Auckland, New Zealand

Saturday March 27, 2021

Midget Cars

Heat Race #1:

1. 10A-Brad Mosen

2. 5A-Brock Maskovich

3. 54A-Michael Pickens

4. 9A-Zach Daum

5. 3NZ-Max Guilford

6. 12A-Morgan McHugh

7. 8A-Caleb Antonio-Rooney

8. 85A-Ben Cometti

9. 41P-Shane Dewer

10. 22A-James Earl

11. 34V-Jordan McDonnel

12. 10M-Mitch Osborne

13. 7M-Travis Buckley

Heat Race #2:

1. 91M-Hayden Guptill

2. 25M-Aaron Hodgson

3. 98A-Ryan O’Connor

4. 33A-James Cossey

5. 2NZ-Ryan Baker

6. 39A-Peter Hunnibell

7. 99A-Nathan Howard

8. 1NZ-Hayden Williams

9. 78A-Kent Palmer

10. 67A-Breyton Davison

11. 43A-Matt Watson

12. 18A-Brett Jnr Morris

Heat Race #3:

1. 99A-Nathan Howard

2. 22A-James Earl

3. 2NZ-Ryan Baker

4. 7M-Travis Buckley

5. 67A-Breyton Davison

6. 25M-Aaron Hodgson

7. 10M-Mitch Osborne

8. 85A-Ben Cometti

9. 54A-Michael Pickens

10. 5A-Brock Maskovich

11. 39A-Peter Hunnibell

12. 78A-Kent Palmer

Heat Race #4:

1. 3NZ-Max Guilford

2. 34V-Jordan McDonnel

3. 1NZ-Hayden Williams

4. 18A-Brett Jnr Morris

5. 33A-James Cossey

6. 91M-Hayden Guptill

7. 10A-Brad Mosen

8. 12A-Morgan McHugh

9. 8A-Caleb Antonio-Rooney

10. 98A-Ryan O’Connor

11. 41P-Shane Dewer

12. 9A-Zach Daum

13. 43A-Matt Watson

A-Main:

1. 22A-James Earl

2. 99A-Nathan Howard

3. 25M-Aaron Hodgson

4. 39A-Peter Hunnibell

5. 8A-Caleb Antonio-Rooney

6. 91M-Hayden Guptill

7. 54A-Michael Pickens

8. 7M-Travis Buckley

9. 1NZ-Hayden Williams

10. 3NZ-Max Guilford

11. 67A-Breyton Davison

12. 33A-James Cossey

13. 2NZ-Ryan Baker

14. 5A-Brock Maskovich

15. 10A-Brad Mosen

16. 12A-Morgan McHugh

17. 98A-Ryan O’Connor

18. 10M-Mitch Osborne

19. 85A-Ben Cometti

20. 34V-Jordan McDonnel

Heat Race #1:

1. 76A-Steve Smith

2. 69A-Corbin Anderson

3. 21A-Kerry Brocas

4. 71A-Jamie McDonald

5. 7A-Dion Kendall

6. 78A-Daniel Eggleton

7. 35A-Rob Vazey

8. 23A-Adam Child

9. 99M-Ryan O’Connor

10. 77A-Karl Fenton

Heat Race #2:

1. 71A-Jamie McDonald

2. 1NZ-Michael Pickens

3. 35A-Rob Vazey

4. 15A-Steve Pribicevich

5. 7A-Dion Kendall

6. 76A-Steve Smith

7. 62A-Dave Witton

8. 11A-Raymond Griffin

9. 92A-Chris Kernohan

10. 77A-Karl Fenton

Heat Race #3:

1. 92A-Chris Kernohan

2. 23A-Adam Child

3. 99M-Ryan O’Connor

4. 78A-Daniel Eggleton

5. 1NZ-Michael Pickens

6. 11A-Raymond Griffin

7. 21A-Kerry Brocas

8. 62A-Dave Witton

9. 15A-Steve Pribicevich

10. 69A-Corbin Anderson

A-Main:

1. 1NZ-Michael Pickens

2. 99M-Ryan O’Connor

3. 69A-Corbin Anderson

4. 71A-Jamie McDonald

5. 35A-Rob Vazey

6. 78A-Daniel Eggleton

7. 15A-Steve Pribicevich

8. 76A-Steve Smith

9. 7A-Dion Kendall

10. 23A-Adam Child

11. 21A-Kerry Brocas

12. 11A-Raymond Griffin

13. 77A-Karl Fenton

14. 62A-Dave Witton

15. 92A-Chris Kernohan