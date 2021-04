Tankersley Wins Bandit Feature at 82 Speedway

PETTY, Texas (April 2, 2021) — Channin Tankersley picked up his second victory of the 2021 season Saturday during the Bandit Outlaw Sprint Series event at 82 Speedway. Chase Randall and Chance McCreary rounded out the podium.

Bandit Outlaw Sprint Series

82 Speedway

Petty, Texas

Saturday April 2, 2021

Heat Race #1

1. 17G-Channin Tankersley

2. 99B-John Ricketts

3. 74E-Claud Estes III

4. V8-Robert Vetter

5. 71-Colby Estes

6. 41M-Steve McMackin

7. 74-D.J. Estes

8. 7-Jerrad Warhurst

Heat Race #2

1. 9-Chase Randall

2. B99-Blake Mallory

3. 20-Chad Wilson

4. 67-Michael Day

5. 83-Jett Hays

6. 4X-Heath Nestrick

7. 23-Junior Jenkins

DNS: 777-Bailev Hughes

Heat Race #3

1. 4-Austin Mundie

2. 45B-Casey Burkham

3. 26-Dalton Steed

4. 35K-Dylan McCann

5. 4B-Austin Burkham

6. 13M-Chance McCrary

7. 3-Brett Engstrom

DNS: 0-Bill Miller

A-Main

1. 17G-Channin Tankersley

2. 9-Chase Randall

3. 13M-Chance McCrary

4. 20-Chad Wilson

5. 67-Michael Day

6. 83-Jett Hays

7. 4-Austin Mundie

8. B99-Blake Mallory

9. 26-Dalton Steed

10. 35K-Dylan McCann

11. 7-Jerrad Warhurst

12. 3-Brett Engstrom

13. 4X-Heath Nestrick

14. 41M-Steve McMackin

15. 71-Colby Estes

16. V8-Robert Vetter

17. 74-D.J. Estes

18. 74E-Claud Estes III

19. 45B-Casey Burkham

20. 4B-Austin Burkham

21. 0-Bill Miller

22. 99B-John Ricketts

23. 23-Junior Jenkins