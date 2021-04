Ringo Wins at Marysville

MARYSVILLE, Cali. (April 14, 2021) — Nick Ringo won the sprint car feature Saturday at Marysville Raceway. Jake Haulot, Billy Wallace, Korley Lovell and Kevin Lovell rounded out the top five.

Marysville Raceway

Marysville, California

Saturday April 14, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying:

1. 7H-Jake Haulot, 12.816

2. 3T-Nick Ringo, 13.128

3. 1-Nick Larsen, 13.145

4. 6W-Billy Wallace, 13.164

5. 88-Brad Bumgarner, 13.282

6. 24-Justin Henry, 13.301

7. 16-Jimmy Steward, 13.397

8. 5-Kenny Wanderstadt, 13.416

9. 87P-Jacob Tuttle, 13.497

10. 81-Kevin Lovell, 13.714

11. 49-Mike Monahan, 13.715

12. 71L-Korey Lovell, 13.718

13. 54-Kyle Standley, 13.858

14. 15-Pat Harvey Jr., 13.920

15. 15K-R.J. Baker, 13.965

Heat Race #1:

1. 88-Brad Bumgarner

2. 7H-Jake Haulot

3. 01-Nick Larsen

4. 16-Jimmy Steward

5. 49-Mike Monahan

6. 87P-Jacob Tuttle

7. 15K-R.J. Baker

8. 54-Kyle Standley

Heat Race #2:

1. 24-Justin Henry

2. 6W-Billy Wallace

3. 3T-Nick Ringo

4. 5-Kenny Wanderstadt

5. 71L-Korey Lovell

6. 81-Kevin Lovell

7. 15-Pat Harvey Jr.

A-Main:

1. 3T-Nick Ringo

2. 7H-Jake Haulot

3. 6W-Billy Wallace

4. 71L-Korey Lovell

5. 81-Kevin Lovell

6. 49-Mike Monahan

7. 15K-R.J. Baker

8. 15-Pat Harvey Jr.

9. 16-Jimmy Steward

10. 88-Brad Bumgarner

11. 87P-Jacob Tuttle

12. 54-Kyle Standley

13. 24-Justin Henry

14. 01-Nick Larsen

15. 5-Kenny Wanderstadt