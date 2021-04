Buckwalter Wins During Sprint Car Madness at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (April 24, 2021) — After a rough start to the 2021 season Steve Buckwalter’s persistence paid off by winning the feature event Saturday at Port Royal Speedway during “Sprint Car Madness”. Buckwalter started the 2021 season with a pair of crashes that eventually led to his team sitting out for a week of action to regroup. Saturday Buckwalter drove away from the field for his first win of the 2021 season over Dylan Cisney and Justin Whittal.

Jason Shultz won the United Racing Club main event while Ken Duke held off Kassidy Kreitz to win the PA Sprint Series main event.

Open Wheel Madness

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday April 24, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 67-Justin Whittal

2. 2c-Dylan Cisney

3. 2-AJ Flick

4. 33-Gerard McIntyre

5. 0-Rick Lafferty

6. 55-Mike Wagner

7. 33W-Mike Walter II

8. 19M-Brent Marks

9. 55K-Robbie Kendall

Heat Race #2:

1. 12-Blane Heimbach

2. 1-Logan Wagner

3. 17B-Steve Buckwalter

4. 48-Danny Dietrich

5. 39M-Anthony Macri

6. 6-Ryan Smith

7. 45-Jeff Halligan

8. 29-Michael Bauer

9. 13-Justin Peck

Heat Race #3:

1. 25-Tyler Bear

2. 35-Tyler Reeser

3. 47K-Kody Lehman

4. 5W-Lucas Wolfe

5. 19-Curt Stroup

6. 98-Jared Esh

7. 57J-Jeff Miller

8. 40-George Hobaugh

9. 23-Pat Cannon

B-Main:

1. 45-Jeff Halligan

2. 19M-Brent Marks

3. 33W-Mike Walter II

4. 13-Justin Peck

5. 29-Michael Bauer

6. 57J-Jeff Miller

7. 40-George Hobaugh

8. 23-Pat Cannon

9. 55K-Robbie Kendall

A-Main:

1. 17B-Steve Buckwalter

2. 2c-Dylan Cisney

3. 67-Justin Whittal

4. 25-Tyler Bear

5. 48-Danny Dietrich

6. 39M-Anthony Macri

7. 12-Blane Heimbach

8. 1-Logan Wagner

9. 33-Gerard McIntyre

10. 47K-Kody Lehman

11. 55-Mike Wagner

12. 2-AJ Flick

13. 5W-Lucas Wolfe

14. 45-Jeff Halligan

15. 13-Justin Peck

16. 98-Jared Esh

17. 33W-Mike Walter II

18. 35-Tyler Reeser

19. 19M-Brent Marks

20. 19-Curt Stroup

21. 57J-Jeff Miller

22. 0-Rick Lafferty

23. 29-Michael Bauer

24. 6-Ryan Smith

United Racing Club

Heat Race #1:

1. 20-Anthony Macri

2. 33-Michael Walter II

3. 45-Chuck Hebing

4. 6-Tyler Denochick

5. 7-Ed Aiken

6. 15-Tyler Templin

7. 11-Ryan Stillwaggon

8. 23-Justin Foster

Heat Race #2:

1. 7x-Robbie Kendall

2. 32-Kyle Smith

3. 22k-Mike Koehler

4. 10-Joe Kata

5. 3-Denny Pebbles

6. 22-Connor Leoffler

7. 21R-Tyler Brehm

8. 77-Derek Locke

Heat Race #3:

1. 10X-Ryan Smith

2. 47-Adam Carberry

3. 34-Andy Best

4. 79-Jordan Thomas

5. 66A-Cody Fletcher

6. 11t-Mike Thompson

7. 55-Dallas Schott

8. 66-Ryan Kissinger

Heat Race #4:

1. 10C-Pauly Colagiovanni

2. 35-Jason Shultz

3. 77-Derek Locke

4. 8C-Brian Carber

5. 53-Shawn Donath

6. 42-Jesse Pruchnik

7. 28F-Davie Franek

8. 5Z-Zack Burd

B-Main:

1. 22-Connor Leoffler

2. 15-Tyler Templin

3. 77-Derek Locke

4. 21R-Tyler Brehm

5. 55-Dallas Schott

6. 42-Jesse Pruchnik

7. 11t-Mike Thompson

8. 28F-Davie Franek

9. 23-Justin Foster

10. 11-Ryan Stillwaggon

11. 5Z-Zack Burd

12. 66-Ryan Kissinger

A-Main:

1. 35-Jason Shultz

2. 10X-Ryan Smith

3. 20-Anthony Macri

4. 47-Adam Carberry

5. 33-Michael Walter II

6. 7x-Robbie Kendall

7. 34-Andy Best

8. 32-Kyle Smith

9. 10C-Pauly Colagiovanni

10. 79-Jordan Thomas

11. 10-Joe Kata

12. 53-Shawn Donath

13. 77-Derek Locke

14. 22-Connor Leoffler

15. 6-Tyler Denochick

16. 8C-Brian Carber

17. 66A-Cody Fletcher

18. 3-Denny Pebbles

19. 21R-Tyler Brehm

20. 55-Dallas Schott

21. 11-Ryan Stillwaggon

22. 22k-Mike Koehler

23. 77-Derek Locke

24. 15-Tyler Templin

25. 7-Ed Aiken

26. 45-Chuck Hebing

PA Sprint Series

Heat Race #1:

1. 20 – Doug Dodson

2. 21 – Andrew Boyer

3. 3D – Dave Grube

4. 11M – Mikell McGee

5. 97 – Kenny Heffner

6. 46 – Mike Alleman

7. 34C – DJ Cassler

8. 121 – Steven Glover

9. 19K – Chris Kreider

10. 3 – Branston Shue

11. 11X – Robert Garvey

12. 0Z – Zach Rhodes

Heat Race #2:

1. 8 – Nick Sweigart

2. 95 – Garrett Bard

3. 8B – Will Brunson

4. 69K – Kassidy Kreitz

5. 23M – Tom Wise

6. 11w – Donny Wise

7. 87 – Austin Graby

8. 18a – Alex Schmiedel

9. 21M – Cassandra Minium

10. 44 – Christian Rumsey

11. 10 – Jake Waters

Heat Race #3:

1. JM1 – Justin Mills

2. 1H – Rowdy Heffner

3. 67 – Ken Duke

4. 0X – Josh Bricker

5. 7 – Drew Young

6. 53W – Jimmy White

7. 52 – Jeff Weaver

8. 51 – Dave Graber

9. 107 – Colton Hoover

10. 2 – Erin Statler

11. 1M – Paul Moyer

Heat Race #4:

1. 34 – Austin Reed

2. 55 – Domenic Melair

3. 54 – Mike Melair

4. 18 – Ian Detweiler

5. 12 – Roger Irvine

6. 25 – Dustin Young

7. 99A – Devin Adams

8. 88 – Fred Arnold

9. 31 – Roger Weaver

10. 911 – Michael Wenrick

11. 301 – Chad Connor

A-Main:

1. 67 – Ken Duke

2. 69K – Kassidy Kreitz

3. 3D – Dave Grube

4. 95 – Garrett Bard

5. 34 – Austin Reed

6. 20 – Doug Dodson

7. 1H – Rowdy Heffner

8. 11M – Mikell McGee

9. 8 – Nick Sweigart

10. 52 – Jeff Weaver

11. 21 – Andrew Boyer

12. JM1 – Justin Mills

13. 12 – Roger Irvine

14. 53W – Jimmy White

15. 87 – Austin Graby

16. 23M – Tom Wise

17. 54 – Mike Melair

18. 0X – Josh Bricker

19. 97 – Kenny Heffner

20. 46 – Mike Alleman

21. 7 – Drew Young

22. 25 – Dustin Young

23. 11w – Donny Wise

24. 8B – Will Brunson

25. 55 – Domenic Melair

26. 18 – Ian Detweiler