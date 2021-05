Jadon Rogers Wins at Bloomington

BLOOMINGTON, Ind. (May 14, 2021) — Jadon Rogers won the non-wing sprint car feature Friday night at Bloomington Speedway. Rogers drove from third starting position for the victory over seventh starting Jordan Kinser. Andy Bradley, A.J. Hopkins, and Sterling Cling rounded out the top five.

Jeff Wimmenauer won the 305 sprint car feature over Justin Clark and Ethan Barrow.

Bloomington Speedway

Bloomington, Indiana

Friday May 14, 2021

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 14-Jadon Rogers

2. 34-Sterling Cling

3. 70-Jordan Kinser

4. 14AJ-Davey Ray

5. 11P-Brady Short

6. 22S-Brandon Spencer

7. 22-Jeremy Hines

Heat Race #2

1. 75-Andy Bradley

2. P8-Andrew Prather

3. 18C-Cindy Chambers

4. 16-Harley Burns

5. 23-Colin Parker

6. 45-Eric Perrott

7. 26T-Matt Thompson

Heat Race #3

1. 04-A.J. Hopkins

2. 53-Brayden Fox

3. 11-Ricky Lewis

4. 20-Jake Bland

5. OG-Kyle Shipley

6. 10G-Gabriel Gilbert

A-Main

1. 14-Jadon Rogers

2. 70-Jordan Kinser

3. 75-Andy Bradley

4. 04-A.J. Hopkins

5. 34-Sterling Cling

6. 14AJ-Davey Ray

7. 20-Jake Bland

8. 53-Brayden Fox

9. P8-Andrew Prather

10. 11P-Brady Short

11. 23-Colin Parker

12. 18C-Cindy Chambers

13. 26T-Matt Thompson

14. OG-Kyle Shipley

15. 45-Eric Perrott

16. 11-Ricky Lewis

17. 10G-Gabriel Gilbert

18. 22S-Brandon Spencer

19. 16-Harley Burns

DNS: 22-Jeremy Hines

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 15J-Jeff Wimmenauer

2. 14-Ethan Barrow

3. 3C-Ryan Tusing

4. 6S-Josh Cunningham

5. 23S-Bradley Sterrett

6. 83-Carson Dillion

7. 39-Justin Mathews

DNS: 75-Andy Bradley

Heat Race #2

1. 87-Nate Franklin

2. 23J-Jordan Welch

3. 78-Justin Clark

4. 23P-John Paynter Jr

5. 22-Rod Henning

6. 5-Terry Arthur

7. 37-Bryce Norris

A-Main

1. 15J-Jeff Wimmenauer

2. 78-Justin Clark

3. 14-Ethan Barrow

4. 3C-Ryan Tusing

5. 23J-Jordan Welch

6. 6S-Josh Cunningham

7. 23P-John Paynter Jr

8. 23S-Bradley Sterrett

9. 22-Rod Henning

10. 5-Terry Arthur

11. 39-Justin Mathews

12. 83-Carson Dillion

13. 37-Bryce Norris

14. 87-Nate Franklin

DNS: 75-Andy Bradley