Austin Pierce Wins NOSA Feature at I-90 Speedway

HARTFORD, S.D. (May 15, 2021) — Austin Pierce won the Northern Outlaw Sprint Association feature Saturday at I-90 Speedway. Jack Dover, Tim Estenson, Brant O’Banion, and Jody Rosenboom rounded out the top five.

Northern Outlaw Sprint Association

I-90 Speedway

Hartford, South Dakota

Saturday May 15, 2021

Feature:

1. 2A-Austin Pierce

2. 81-Jack Dover

3. 14T-Tim Estenson

4. 47-Brant O’Banion

5. 14-Jody Rosenboom

6. 35L-Cody Ledger

7. 55-Nick Ranten

8. 5-Eric Lutz

9. 20A-Jordan Adams

10. 26-Blake Egeland

11. 99-Jordan Graham

12. 17-Zach Omdahl

13. 31-Shane Roemeling

14. 8-Jack Croaker

15. 8H-Jade Hastings

16. 11M-Brendan Mullen

17. 33-James Broty

18. 35-Skylar Prochaska

19. 51A-Elliot Amdahl

20. 32-Dusty Ballenger

21. 0-Nicholas Omdahl

22. 9N-Wade Nygaard

23. 2K-Kevin Ingle

24. 97-Alan Gilbertson

Winged 305 Sprint Car Series

Feature:

1. 7X-Shane Fick

2. 20-Brant O’Banion

3. 17-Lee Goos Jr

4. 0-Renn Weber

5. 17V-Casey Abbas

6. 12L-John Lambertz

7. 98-Nate Barger

8. 81-Jared Jansen

9. 32T-Trefer Waller

10. 91-Andrew Sullivan

11. 10-Lincoln Drewis

12. 8-Micah Slendy

13. 7-Johnny Sullivan

14. 36-Rick Hansen

15. 27CC-Chayden Carpenter

16. 77-Taylor Ryan

17. 22W-Aaron Werner

18. 36X-Chris Shoenrock

19. X-Josh Sterrett

20. 7L-Jesse Lindberg