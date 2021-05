Denney Wins USAC Speed2 Midwest Thunder Feature at Logansport

LOGANSPORT, Ind. (May 29, 2021) — Jacob Denney won the USAC Midwest Thunder Speed2 Midget Car Series feature Saturday at US 34 Raceway. Denny moved up from fifth starting position for the victory over fourth starting Bryce Massingill. Adam Taylor, Chet Gehrke, and Stratton Briggs rounded out the top five.

USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series

US 24 Raceway

Logansport, Indiana

Saturday May 29, 2021

Qualifying (4 Laps)

1. 10-Zane Briggs, 13.157[6]

2. 2-Kyle Dager, 13.199[7]

3. 23D-Bryce Dues, 13.267[2]

4. 60-Trey Osborne, 13.338[5]

5. 12-Kyle Kriegbaum, 13.474[8]

6. 18C-Alex Cogley, 13.597[1]

7. 7C-Cody Beard, 13.605[4]

8. X-Andy Martin, 13.806[3]

Qualifying 2 (4 Laps)

1. 11T-Jacob Denney, 12.905[8]

2. 55-Matt Cogley, 13.168[3]

3. 8Z-Zack Gingerich, 13.518[7]

4. 20X-Jon Watson, 13.523[1]

5. 4K-Kayla Roell, 13.591[5]

6. 12J-Josh Yenser, 13.633[2]

7. 84-Ryan Huggler[6]

8. 65-Austin Wickman[4]

Qualifying 3 (4 Laps)

1. 12M-Bryce Massingill, 12.677[4]

2. 36-Ian Creager, 12.930[3]

3. 7-Adam Taylor, 12.966[2]

4. 36JB-Jakeb Boxell, 13.157[8]

5. 11-Chris Dickey, 13.519[5]

6. 11H-Abby Hohlbein, 13.709[6]

7. 98-Tommy Kouns[7]

8. 11L-Aaron Leffel[1]

Qualifying 4 (4 Laps)

1. 93C-Chet Gehrke, 12.768[3]

2. 22-Gunnar Lucius, 13.028[8]

3. 71-Stratton Briggs, 13.080[2]

4. 87-Travis Stickels, 13.188[7]

5. 4-Justin Davis, 13.545[6]

6. 4T-Cody Dye, 13.656[1]

7. 15-RJ Corson, 13.784[4]

8. 3D-Cody Downard, 14.632[5]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 10-Zane Briggs[4]

2. 60-Trey Osborne[1]

3. 12-Kyle Kriegbaum[5]

4. X-Andy Martin[8]

5. 2-Kyle Dager[3]

6. 23D-Bryce Dues[2]

7. 18C-Alex Cogley[6]

DNS: 7C-Cody Beard

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 11T-Jacob Denney[4]

2. 8Z-Zack Gingerich[2]

3. 20X-Jon Watson[1]

4. 12J-Josh Yenser[6]

5. 4K-Kayla Roell[5]

6. 55-Matt Cogley[3]

7. 84-Ryan Huggler[8]

DNS: 65-Austin Wickman

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 7-Adam Taylor[2]

2. 12M-Bryce Massingill[4]

3. 36-Ian Creager[3]

4. 36JB-Jakeb Boxell[1]

5. 11H-Abby Hohlbein[6]

6. 11-Chris Dickey[5]

7. 11L-Aaron Leffel[7]

8. 98-Tommy Kouns[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 71-Stratton Briggs[2]

2. 93C-Chet Gehrke[4]

3. 87-Travis Stickels[1]

4. 15-RJ Corson[7]

5. 4-Justin Davis[5]

6. 4T-Cody Dye[6]

7. 22-Gunnar Lucius[3]

DNS: 3D-Cody Downard

B-Main (12 Laps)

1. 11H-Abby Hohlbein[2]

2. 2-Kyle Dager[1]

3. 23D-Bryce Dues[3]

4. 18C-alex cogley[5]

5. 11-Chris Dickey[4]

6. 98-Tommy Kouns[8]

DNS: 7C-Cody Beard

DNS: 11L-Aaron Leffel

B-Main 2 (12 Laps)

1. 4-Justin Davis[2]

2. 55-Matt Cogley[3]

3. 84-Ryan Huggler[5]

4. 4K-Kayla Roell[1]

5. 4T-Cody Dye[4]

6. 22-Gunnar Lucius[6]

DNS: 3D-Cody Downard

DNS: 65-Austin Wickman

A-Main (25 Laps)

1. 11T-Jacob Denney[5]

2. 12M-Bryce Massingill[4]

3. 7-Adam Taylor[6]

4. 93C-Chet Gehrke[2]

5. 71-Stratton Briggs[3]

6. 60-Trey Osborne[1]

7. 10-Zane Briggs[8]

8. 36-Ian Creager[11]

9. 36JB-Jakeb Boxell[15]

10. 12J-Josh Yenser[14]

11. 20X-Jon Watson[10]

12. 11H-Abby Hohlbein[17]

13. 4-Justin Davis[18]

14. 15-RJ Corson[16]

15. 8Z-Zack Gingerich[7]

16. 2-Kyle Dager[19]

17. 55-Matt Cogley[20]

18. X-Andy Martin[13]

19. 87-Travis Stickels[12]

20. 12-Kyle Kriegbaum[9]