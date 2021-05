Jack Wagner Wins “Tribute to Jesse” Event at Double-X Speedway

CALIFORNIA, Mo. (May 30, 2021) — Jack Wagner won the “Tribute to Jesse Hockett” event Sunday night with the USAC Midwest Wingless Racing Association. Driving for Jesse’s father Jack, Wagner started on the outside of the front row and held off Wesley Smith for the victory. Wyatt Burks, Quinton Benson, and Zach Daum rounded out the top five.

Double-X Speedway

California, Missouri

Sunday May 30, 2021

USAC Midwest Wingless Racing Association

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 03-Tyler Burton[1]

2. 31K-Dylan Kadous[5]

3. 15B-Quinton Benson[7]

4. 31-Zach Daum[6]

5. 2-Mitchell Moore[4]

6. 7M-Heath Murry[2]

7. 9X-Jeff Seesholtz[3]

DNS: ST1-Lane Stone

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 77-Jack Wagner[2]

2. 11W-Wyatt Burks[3]

3. 28-Kory Schudy[4]

4. 9H-Cody Baker[1]

5. 91-Riley Kreisel[6]

6. 41-Brad Wyatt[5]

7. 52-Blake Bowers[7]

DNS: 7JR-JD Black

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 11X-Tom Curran[1]

2. 9-Chad Goff[2]

3. 12-Wesley Smith[5]

4. 13-Brad Ryun[3]

5. 26-Zach Clark[6]

6. 33L-Mark Lane[4]

7. 7X-Lance Silvers[8]

8. 28B-Drake Barker[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 74-Xavier Doney[7]

2. 65-Chris Parkinson[3]

3. 69-Zach Sanders[4]

4. 2H-Luke Howard[1]

5. 15E-Dakota Earls[2]

6. 82V-Vinny Ward[6]

7. 66M-Max Grogan[5]

DNS: 00-Broc Elliott

B-Main (12 Laps)

1. 9H-Cody Baker[1]

2. 00-Broc Elliott[8]

3. 33L-Mark Lane[4]

4. 9X-Jeff Seesholtz[7]

5. 52-Blake Bowers[5]

6. 2-Mitchell Moore[2]

7. 82V-Vinny Ward[3]

DNS: 28B-Drake Barker

B-Main 2 (12 Laps)

1. 41-Brad Wyatt[3]

2. 15E-Dakota Earls[2]

3. 2H-Luke Howard[1]

4. 66M-Max Grogan[6]

5. 7M-Heath Murry[4]

6. 7X-Lance Silvers[5]

DNS: ST1-Lane Stone

DNS: 7JR-JD Black

A-Main (25 Laps)

1. 77-Jack Wagner[2]

2. 12-Wesley Smith[9]

3. 11W-Wyatt Burks[8]

4. 15B-Quinton Benson[1]

5. 31-Zach Daum[13]

6. 91-Riley Kreisel[15]

7. 11X-Tom Curran[5]

8. 13-Brad Ryun[14]

9. 74-Xavier Doney[3]

10. 28-Kory Schudy[11]

11. 69-Zach Sanders[12]

12. 00-Broc Elliott[19]

13. 26-Zach Clark[16]

14. 15E-Dakota Earls[20]

15. 41-Brad Wyatt[18]

16. 03-Tyler Burton[6]

17. 33L-Mark Lane[21]

18. 31K-Dylan Kadous[4]

19. 9H-Cody Baker[17]

20. 2H-Luke Howard[22]

21. 65-Chris Parkinson[7]

22. 9-Chad Goff[10]