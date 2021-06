Jared Esh Wins at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (June 4, 2021) — Jared Esh won the sprint car feature Saturday at Port Royal Speedway. While Esh started on the front row and led every lap, it was far from easy having to hold off multiple challenges after a pair of late race cautions from Jeff Halligan. Late in the race Logan Wagner slide by Halligan to take away second with Halligan rounding out the podium.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday June 5, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 33-Gerard McIntyre

2. 5-Dylan Cisney

3. 45-Jeff Halligan

4. 1-Logan Wagner

5. 55-Mike Wagner

6. 33W-Mike Walter II

7. 19-Curt Stroup

8. 14T-Tyler Walton

9. 880-Drew Ritchey

10. 47K-Kody Lehman

Heat Race #2:

1. 98-Jared Esh

2. 67-Justin Whittal

3. 5W-Lucas Wolfe

4. 25-Tyler Bear

5. 23-Pat Cannon

6. 8S-Trenton Sheaffer

7. 35-Tyler Reeser

8. 0-Rick Lafferty

9. 54-Zach Newlin

Feature:

1. 98-Jared Esh

2. 1-Logan Wagner

3. 45-Jeff Halligan

4. 55-Mike Wagner

5. 5-Dylan Cisney

6. 33-Gerard McIntyre

7. 35-Tyler Reeser

8. 33W-Mike Walter II

9. 5W-Lucas Wolfe

10. 25-Tyler Bear

11. 19-Curt Stroup

12. 47K-Kody Lehman

13. 23-Pat Cannon

14. 14T-Tyler Walton

15. 0-Rick Lafferty

16. 8S-Trenton Sheaffer

17. 67-Justin Whittal

18. 880-Drew Ritchey

19. 54-Zach Newlin