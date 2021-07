Turpen Tops USCS Feature at Travelers Rest

TRAVELERS REST, S.C. (July 9, 2021) — Morgan Turpen won the United Sprint Car Series feature Friday at Travelers Rest Speedway. Mark Ruel Jr, Justin Barger, Ricky Stenhouse Jr, and Terry Witherspoon rounded out the top five.

United Sprint Car Series

Travelers Rest Speedway

Travelers Rest, SC

Friday, July 9, 2021

Engler Machine & Tool Heat Race #1 (8 Laps)

1. 83-Mark Ruel Jr[1]

2. 5B-Justin Barger[2]

3. 1X-Brent Crews[6]

4. 10-Terry Gray[3]

5. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[5]

6. 43-Terry Witherspoon[4]

Brown & Miller Racing Solutions Heat Race #2 (8 Laps)

1. 4-Danny Smith[1]

2. 28-Jeff Willingham[2]

3. 10M-Morgan Turpen[4]

4. 33-Joe Larkin[6]

5. 67-Brian Thomas[3]

DNS: 5S-Sonny Stroud

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 10-Terry Gray[2]

2. 43-Terry Witherspoon[1]

3. 83-Mark Ruel Jr[4]

4. 4-Danny Smith[3]

5. 67-Brian Thomas[6]

6. 28-Jeff Willingham[5]

USCS 360 Outlaw Sprint Feature (25 Laps)

1. 10M-Morgan Turpen[1]

2. 83-Mark Ruel Jr[5]

3. 5B-Justin Barger[3]

4. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[9]

5. 43-Terry Witherspoon[11]

6. 28-Jeff Willingham[2]

7. 10-Terry Gray[8]

8. 1X-Brent Crews[6]

9. 67-Brian Thomas[10]

10. 33-Joe Larkin[7]

11. 4-Danny Smith[4]

DNS: 5S-Sonny Stroud