Cole Macedo Wins at Lernerville

SARVER, Penn. (August 6, 2021) — Cole Macedo used his night off from chasing the point championship at Attica Raceway Park to win the sprint car feature at Lernerville Speedway. Macedo, driving for Rich Farmer, topped Zeth Sabo, Carl Bowser, Brandon Spithaler, and Darin Gallagher for his fourth victory of the 2021 season.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, August 6, 2021

Heat Race #1:

1. 27-John Ivy

2. 29X-Cole Macedo

3. 29-Michael Bauer

4. 13-Brandon Matus

5. 11J-David Kalb, Jr

6. 32-Rod Jones

7. 76-Davey Jones

8. 22R-Ryan Fredericks

DNS: 12J-Jonathan Jones

1. 11-Carl Bowser

2. 10P-Colby Womer

3. 12-Darin Gallagher

4. 880-Drew Ritchey

5. 35W-Jeremy Weaver

6. 08-Dan Kuriger

7. 86-Michael Lutz Jr

8. 13B-Steve Bright

9. 4G-Justin Kovach

Heat Race #2:

1. 33-Brent Matus

2. 22-Brandon Spithaler

3. 1H-Zeth Sabo

4. C1-Clay Riney

5. 56-Ralph Spithaler

6. 55*-Matt Sherlock

7. 4K-Bill Kiley

8. 2-A.J. Flick

Heat Race #3:

1. 08-Dan Kuriger

2. 22R-Ryan Fredericks

3. 86-Michael Lutz Jr

4. 32-Rod Jones

5. 76-Davey Jones

6. 55*-Matt Sherlock

7. 13B-Steve Bright

8. 4G-Justin Kovach

9. 4K-Bill Kiley

DNS: 2-A.J. Flick

DNS: 12J-Jonathan Jones

Feature:

1. 29X-Cole Macedo

2. 1H-Zeth Sabo

3. 11-Carl Bowser

4. 22-Brandon Spithaler

5. 12-Darin Gallagher

6. 29-Michael Bauer

7. 13-Brandon Matus

8. 33-Brent Matus

9. 27s-John Ivy

10. 35W-Jeremy Weaver

11. 08-Dan Kuriger

12. 11J-David Kalb, Jr

13. C1-Clay Riney

14. 32-Rod Jones

15. 22R-Ryan Fredericks

16. 10P-Colby Womer

17. 86-Michael Lutz Jr

18. 880-Drew Richey

19. 76-Davey Jones

20. 56-Ralph Spithaler