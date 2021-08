Dobmeier Wins NOSA Feature at Buffalo River Speedway

GLYNDON, MN (August 8, 2021) — Mark Dobmeier won the Buffalo Wild Wings Northern Outlaw Sprint Association feature Sunday at Buffalo River Speedway. Brendan Mullen, Wade Nygaard, Jade Hastings from 12th starting spot, and Tim Estenson from 16th rounded out the top five.

Buffalo Wild Wings Northern Outlaw Sprint Association

Buffalo River Speedway

Glyndon, Minnesota

Sunday, August 8, 2021

Qualifying

1. 0-Nick Omdahl[1]

2. 20A-Jordan Adams[4]

3. 17-Zach Omdahl[2]

4. 13-Ty Hanten[3]

5. 26-Blake Egeland[7]

6. 11M-Brendan Mullen[17]

7. 8-Jack Croaker[10]

8. 99-Jordan Graham[8]

9. 91A-Reed Allex[19]

10. 72-Tye Wilke[16]

11. 8H-Jade Hastings[20]

12. 9N-Wade Nygaard[21]

13. 14-Tom Egeland[13]

14. 13JT-Mark Dobmeier[22]

15. 10S-Josh Swangler[15]

16. 47-Sabrina Hockenson[6]

17. 91M-Jackson Moffett[11]

18. 84-Joshua Johnson[9]

19. 41T-Travis Strandell[18]

20. 69-Tom Cummings[14]

DNS: 3-Ryan Johnson

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 11M-Brendan Mullen[2]

2. 13JT-Mark Dobmeier[6]

3. 0-Nick Omdahl[4]

4. 8H-Jade Hastings[5]

5. 91A-Reed Allex[1]

6. 14T-Tim Estenson[3]

7. 91M-Jackson Moffett[7]

8. 69-Tom Cummings[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 9N-Wade Nygaard[5]

2. 13-Ty Hanten[3]

3. 31-Shane Roemeling[1]

4. 20A-Jordan Adams[4]

5. 8-Jack Croaker[2]

6. 84-Joshua Johnson[7]

7. 3-Ryan Johnson[8]

8. 10S-Josh Swangler[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 72-Tye Wilke[1]

2. 99-Jordan Graham[2]

3. 14-Tom Egeland[5]

4. 26-Blake Egeland[3]

5. 47-Sabrina Hockenson[6]

6. 41T-Travis Strandell[7]

7. 17-Zach Omdahl[4]

A-Main (25 Laps)

1. 13JT-Mark Dobmeier[3]

2. 11M-Brendan Mullen[1]

3. 9N-Wade Nygaard[4]

4. 8H-Jade Hastings[12]

5. 14T-Tim Estenson[16]

6. 20A-Jordan Adams[8]

7. 14-Tom Egeland[10]

8. 17-Zach Omdahl[19]

9. 8-Jack Croaker[13]

10. 72-Tye Wilke[5]

11. 99-Jordan Graham[7]

12. 41T-Travis Strandell[18]

13. 84-Joshua Johnson[17]

14. 13-Ty Hanten[2]

15. 47-Sabrina Hockenson[15]

16. 3-Ryan Johnson[21]

17. 0-Nick Omdahl[6]

18. 91M-Jackson Moffett[20]

19. 26-Blake Egeland[11]

20. 91A-Reed Allex[14]

21. 10S-Josh Swangler[22]

22. 31-Shane Roemeling[9]

23. 69-Tom Cummings[23]