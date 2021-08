Bright Wins at Bedford

BEDFORD, PA (August 20, 2021) — Alex Bright won the USAC East Coast Sprint Car Series feature Friday at Bedford Speedway. Briggs Danner, Kenny Miller, Nash Ely, and Joey Amanea rounded out the top five. =

USAC East Coast Sprint Car Series

Bedford Speedway

Bedford, Pennsylvania

Friday, August 20, 2021

Heat Race #1

1. 23M-Kenny Miller III[1]

2. 3BC-Nash Ely[5]

3. 19-Steven Drevicki[7]

4. 83S-Billy Ney[2]

5. 11-Mike Thompson[4]

6. 88J-Joey Amantea[6]

7. 12W-Troy Fraker[8]

8. 7B-Aidan Borden[3]

Heat Race #2

1. 20-Alex Bright[4]

2. 5G-Briggs Danner[5]

3. 21K-Tommy Kunsman[2]

4. 57-Damon Paul[3]

5. 83-Bruce Buckwalter Jr[6]

6. 2-Chris Allen Jr[7]

7. 17-Christian Bruno[1]

A-Main

1. 20-Alex Bright[6]

2. 5G-Briggs Danner[7]

3. 23M-Kenny Miller III[5]

4. 3BC-Nash Ely[8]

5. 88J-Joey Amantea[11]

6. 83-Bruce Buckwalter Jr[10]

7. 11-Mike Thompson[9]

8. 12W-Troy Fraker[13]

9. 7B-Aidan Borden[15]

10. 2-Chris Allen Jr[12]

11. 83S-Billy Ney[2]

12. 17-Christian Bruno[14]

13. 21K-Tommy Kunsman[1]

14. 57-Damon Paul[3]

15. 19-Steven Drevicki[4]