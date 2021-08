Lynch, Dobrosky, and Ruhlman Win During “Sprint Car Spectacular” at Lernerville

SARVER, PA (August 27, 2021) — Sye Lynch, Greg Dobrosky, and Chad Ruhlman won features during the “Sprint Car Spectacular” Friday at Lernerville Speedway. Lynch won the winged 410 sprint car feature, taking the lead from heat race and dash winner Carl Bowser on lap nine of the 25 lap feature and never looked back. After dropping back Bowser drove back up to second position with Jackd Sodeman Jr, Bob Felmlee, and Brandon Spithaler rounding out the top five.

Dobrosky won the Allegheny Sprint Tour feature while Ruhlman won the RUSH Non-Wing Sprint Car Series main event.

“Sprint Car Spectacular”

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, August 27, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 46-Michael Bauer

2. 22-Brandon Spithaler

3. C1-Clay Riney

4. 23J-Jack Sodeman Jr.

5. 40-George Hobaugh

6. 13-Brandon Matus

7. 4K-Bill Kiley

DNS: 23-Darren Pifer

Heat Race #2:

1. 6-Bob Felmlee

2. 42-Sye Lynch

3. 35-Jared Zimbardi

4. 08-Dan Kuriger

5. 29M-Logan McCandless

6. 11J-David Kalb, Jr

7. 55*-Matt Sherlock

Heat Race #3:

1. 11-Carl Bowser

2. 12-Darin Gallagher

3. 2-A.J. Flick

4. 28-Tim Shaffer

5. 7K-Dan Shetler

6. 21-Bryan Salisbury

7. 33-Brent Matus

Dash:

1. 11-Carl Bowser

2. 6-Bob Felmlee

3. 2-A.J. Flick

4. 42-Sye Lynch

5. 23J-Jack Sodeman Jr.

6. 46-Michael Bauer

Feature:

1. 42-Sye Lynch

2. 11-Carl Bowser

3. 23J-Jack Sodeman Jr.

4. 6-Bob Felmlee

5. 22-Brandon Spithaler

6. 35-Jared Zimbardi

7. 40-George Hobaugh

8. 12-Darin Gallagher

9. 46-Michael Bauer

10. 08-Dan Kuriger

11. C1-Clay Riney

12. 29M-Logan McCandless

13. 13-Brandon Matus

14. 33-Brent Matus

15. 28-Tim Shaffer

16. 7K-Dan Shetler

17. 55*-Matt Sherlock

18. 11J-David Kalb, Jr

19. 2-A.J. Flick

20. 4K-Bill Kiley

21. 21-Bryan Salisbury

DNS: 23-Darren Pifer

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 4J-Jake Gamola

2. 56-Steve Cousins

3. 5-John Walp

4. 21-Rob Felix

5. 20M-Vivian Jones

6. 26-Ryan Lynn

7. 25-Jarrett Rosencrance

8. 72-Mike Mathieson

9. 4B-Walt Tutak Jr

10. 78-Justin Clark

Heat Race #2:

1. X7-Andy Cavanaugh

2. 88-Greg Dobrosky

3. 17K-Steve Kenawell, Jr

4. 34-D.J. Cassler

5. 12G-Tommy Jasen

6. 80JR-Kyle Colwell

7. 21C-Jarrett Cavalet

8. 4G-Mike Hite

9. 82M-Roman Jones

10. 16-Jim Morris

Feature:

1. 88-Greg Dobrosky

2. 17K-Steve Kenawell, Jr

3. 78-Justin Clark

4. 4J-Jake Gamola

5. 5-John Walp

6. X7-Andy Cavanaugh

7. 16-Jim Morris

8. 21-Rob Felix

9. 56-Steve Cousins

10. 26-Ryan Lynn

11. 21C-Jarrett Cavalet

12. 20M-Vivian Jones

13. 25-Jarrett Rosencrance

14. 4G-Mike Hite

15. 34-D.J. Cassler

16. 80JR-Kyle Colwell

17. 12G-Tommy Jasen

18. 72-Mike Mathieson

19. 4B-Walt Tutak Jr

DQ. 82M-Roman Jones

RUSS Non-Wing Sprint Car Series

Heat Race #1:

1. 24-Gale Ruth, Jr

2. 43JR-Blaze Myers

3. 14-John Mollick

4. 25-Nolan Groves

5. 40-Brad Church

6. 29-Brandon Shughart

7. 62-Brian Cressley

8. 20-Jeff Metsger

Heat Race #2:

1. 18-Arnie Kent

2. 41-Rod George

3. 68-Chad Ruhleman

4. 9J-Zach Morrow

5. 57N-Tyler Newhart

6. 12-Ryan Fraley

7. 1T-Ricky Tucker

Feature:

1. 68-Chad Ruhleman

2. 14-John Mollick

3. 41-Rod George

4. 24-Gale Ruth, Jr

5. 18-Arnie Kent

6. 43JR-Blaze Myers

7. 12-Ryan Fraley

8. 57N-Tyler Newhart

9. 9J-Zach Morrow

10. 25-Nolan Groves

11. 40-Brad Church

12. 29-Brandon Shughart

13. 1T-Ricky Tucker

14. 62-Brian Cressley

15. 20-Jeff Metsger