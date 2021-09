Esh and Krimes Win at Lincoln Speedway

ABBOTTSTOWN, PA (September 4, 2021) — Tyler Esh and Alan Krimes won feature events during the Bob Leiby Memorial Twin 20’s Saturday at Lincoln Speedway. Esh won the first main event over Cory Haas and Glendon Forsythe while Krimes won the second feature event over Tyler Ross and Devon Borden.

Bob Leiby Memorial Twin 20’s

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Saturday, September 4, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature #1:

1. 35-Tyler Esh

2. 38-Cory Haas

3. 2w-Glendon Forsythe

4. 39-Chase Dietz

5. 51-Freddie Rahmer

6. 5e-Tim Wagaman

7. 44-Dylan Norris

8. 88-Brandon Rahmer

9. 69-Tim Glatfelter

10. 27-Devon Borden

11. 16a-Aaron Bollinger

12. 75-Tyler Ross

13. 87-Alan Krimes

14. 21-Matt Campbell

15. 21t-Scott Fisher

16. 99m-Kyle Moody

17. 1x-Chad Trout

18. 59-Jimmy Siegel

19. 90-Jordan Givler

20. 7h-Trey Hivner

21. 10k-Joe Kata

22. 11p-Greg Plank

23. 9-Dalton Dietrich

24. 97-Brie Hershey

Feature #2:

1. 87-Alan Krimes

2. 75-Tyler Ross

3. 27-Devon Borden

4. 69-Tim Glatfelter

5. 39-Chase Dietz

6. 88-Brandon Rahmer

7. 51-Freddie Rahmer

8. 38-Cory Haas

9. 44-Dylan Norris

10. 1x-Chad Trout

11. 99m-Kyle Moody

12. 5e-Tim Wagaman

13. 21-Matt Campbell

14. 90-Jordan Givler

15. 7h-Trey Hivner

16. 59-Jimmy Siegel

17. 2w-Glendon Forsythe

18. 21t-Scott Fisher

19. 13s-Jon Stewart

20. 97-Brie Hershey

21. 35-Tyler Esh

22. 10k-Joe Kata

23. 9-Dalton Dietrich

24. 16a-Aaron Bollinger

25. 11p-Greg Plank