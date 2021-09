Kevin Nagy Wins CRSA Main at Penn Can Speedway

CRSA Sprints at Penn Can Speedway 9/25/21 Official Results:

A Main (25 Laps): 1. 45-Kevin Nagy[4] ($1,000); 2. 13T-Trevor Years[1]; 3. 3A-Jeff Trombley[17]; 4. 25W-Dana Wagner[5]; 5. 25H-Tyler Emmons[16]; 6. 9K-Kyle Pierce[6]; 7. 112-Mike VanPelt[3]; 8. 18C-Dan Craun[13]; 9. 18-Timmy Lotz[9]; 10. 4-Cliff Pierce[18]; 11. 29-Dalton Herrick[15]; 12. 41-Chase Moran[7]; 13. 1Q-Thomas Radivoy[8]; 14. 56D-Peter Dance[10]; 15. 4T-Ray Preston[2]; 16. 66-Jordan Hutton[12]; 17. 28-Ron Greek[14]; 18. J27-John Cunningham[11]

Powdertech Powdercoating Hard Charger: 3A Jeff Trombley +14

Maguire “Magnificent Move of the Race”: 25H Tyler Emmons

Midstate Basement Authorities “Out of the Basement” Award: J27 John Cunningham

Heat 1: 1. 9K-Kyle Pierce[2]; 2. 1Q-Thomas Radivoy[3]; 3. 18-Timmy Lotz[1]; 4. 56D-Peter Dance[6]; 5. 18C-Dan Craun[4]; 6. 25H-Tyler Emmons[5]

Heat 2: 1. 4T-Ray Preston[1]; 2. 45-Kevin Nagy[2]; 3. 41-Chase Moran[4]; 4. J27-John Cunningham[6]; 5. 28-Ron Greek[3]; 6. 3A-Jeff Trombley[5]

Heat 3: 1. 13T-Trevor Years[1]; 2. 112-Mike VanPelt[2]; 3. 25W-Dana Wagner[6]; 4. 66-Jordan Hutton[4]; 5. 29-Dalton Herrick[5]; 6. 4-Cliff Pierce[3]