Goodyer and Kendall Win Features at Toowoomba

TOOWOOMBA, QLD (October 9, 2021) — Jock Goodyer and Michael Kendall won features Saturday night at Hi-Tec Oils Speedway. Goodyer won the winged 410 sprint car feature leading all 30-laps in route to the victory. Luke Oldfield, Lachlan McHugh, Ben Atkinson, and Ryan McNamara rounded out the top five. Kendall sapped the lead with Troy Ware on the opening lap of the midget car feature before driving away from the field for the win over Ware, Scott Farmer, Jayden Peacock, and Brock Dean.

Hi-Tec Oils Speedway

Toowoomba, Queensland

Saturday, October 9, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. 17-Luke Oldfield, 11.145

2. T22-Jock Goodyer, 11.152

3. 88-Ryan McNamara, 11.306

4. 27-Cody Maroske, 11.328

5. 7-Lachlan McHugh, 11.374

6. 33-Callum Walker, 11.390

7. 54-Randy Morgan, 11.437

8. 21-Nicholas Whell, 11.703

9. 74-Dylan Menz, 11.815

10. 94-Brett Minnett, 12.038

11. 16-Bryan Mann, 12.038

12. 32-Mitch Gowland, 12.227

13. 90-Anthony Lambert, 12.232

14. 34-Kevin Britten, 12.303

15. 91-Taylor Prosser, 12.468

16. Q22-Sam Bylsma, 12.510

17. 47-Erin Vanderreyden, 12.828

18. 60-Dan Moes, 12.862

19. 85-Nelson Reddacliff, 12.995

20. Q2-Brent Kratzmann, 13.006

21. 66-Ryan Newton, 13.062

22. D2-Ben Atkinson, 13.089

23. 68-Brad Keiler, 13.143

24. 97-Tarhlea Apelt, 13.153

25. 3-Karl Hoffmans, 13.208

26. 77-Jeremy Gaudry, 13.246

27. 51-Tim Farrell, 13.249

28. 28-Allan Woods, 13.282

29. NQ10-Jy Corbet, 13.614

30. Q10-Adam Butler, 13.670

Heat Race #1:

1. 27-Cody Maroske

2. Q2-Brent Kratzmann

3. NQ10-Jy Corbet

4. 66-Ryan Newton

5. D2-Ben Atkinson

6. 21-Nicholas Whell

7. 94-Brett Minnett

8. 34-Kevin Britten

9. 85-Nelson Reddacliff

Heat Race #2:

1. 7-Lachlan McHugh

2. 88-Ryan McNamara

3. 33-Callum Walker

4. 16-Bryan Mann

5. 3-Karl Hoffmans

6. 51-Tim Farrell

7. 97-Tarhlea Apelt

8. 32-Mitch Gowland

9. Q22-Sam Bylsma

Heat Race #3:

1. T22-Jock Goodyer

2. 54-Randy Morgan

3. 17-Luke Oldfield

4. 28-Allan Woods

5. 74-Dylan Menz

6. 90-Anthony Lambert

7. Q10-Adam Butler

8. 91-Taylor Prosser

9. 14-Mark Pholi

Heat Race #4:

1. 21-Nicholas Whell

2. D2-Ben Atkinson

3. 27-Cody Maroske

4. 66-Ryan Newton

5. 94-Brett Minnett

6. 34-Kevin Britten

7. 85-Nelson Reddacliff

8. Q2-Brent Kratzmann

9. NQ10-Jy Corbet

Heat Race #5:

1. 3-Karl Hoffmans

2. 33-Callum Walker

3. 7-Lachlan McHugh

4. 16-Bryan Mann

5. 32-Mitch Gowland

6. 51-Tim Farrell

7. Q22-Sam Bylsma

8. 88-Ryan McNamara

9. 97-Tarhlea Apelt

Heat Race #6:

1. 17-Luke Oldfield

2. 28-Allan Woods

3. Q10-Adam Butler

4. 74-Dylan Menz

5. 54-Randy Morgan

6. 90-Anthony Lambert

7. T22-Jock Goodyer

8. 91-Taylor Prosser

B-Main:

1. 74-Dylan Menz

2. 16-Bryan Mann

3. 94-Brett Minnett

4. 90-Anthony Lambert

5. 91-Taylor Prosser

6. 32-Mitch Gowland

7. 34-Kevin Britten

8. 60-Dan Moes

9. 85-Nelson Reddacliff

10. 97-Tarhlea Apelt

11. 47-Erin Vanderreyden

12. 68-Brad Keiler

13. 77-Jeremy Gaudry

14. Q22-Sam Bylsma

A-Main:

1. T22-Jock Goodyer

2. 17-Luke Oldfield

3. 7-Lachlan McHugh

4. D2-Ben Atkinson

5. 88-Ryan McNamara

6. 27-Cody Maroske

7. 66-Ryan Newton

8. 54-Randy Morgan

9. 21-Nicholas Whell

10. 94-Brett Minnett

11. 3-Karl Hoffmans

12. 51-Tim Farrell

13. 74-Dylan Menz

14. 28-Allan Woods

15. Q10-Adam Butler

16. 90-Anthony Lambert

17. 33-Callum Walker

18. Q2-Brent Kratzmann

19. NQ10-Jy Corbet

20. 16-Bryan Mann

Midget Cars

Qualifying:

1. 35-Michael Kendall, 13.578

2. 11-Charlie Brown, 13.726

3. 71-Troy Ware, 13.778

4. 89-Jayden Peacock, 13.850

5. 22-Scott Farmer, 13.855

6. 8-Scott Doyle, 13.883

7. 99-Brock Dean, 13.970

8. 58-Rusty Whittaker, 14.082

9. 81-Brad Dawson, 14.140

10. 17-Rob Stewart, 14.252

11. 57-Bernard Clarke, 14.415

12. 36-Cal Whatmore, 14.428

13. 66-Barry Gibbes, 14.501

14. 14-Kody Stothard, 14.614

15. 95-Gavin McDowell, 14.731

16. 26-Drew Fenton, 15.170

Heat Race #1:

1. 35-Michael Kendall

2. 22-Scott Farmer

3. 8-Scott Doyle

4. 58-Rusty Whittaker

5. 11-Charlie Brown

6. 57-Bernard Clarke

7. 95-Gavin McDowell

8. 66-Barry Gibbes

Heat Race #2:

1. 99-Brock Dean

2. 71-Troy Ware

3. 17-Rob Stewart

4. 36-Cal Whatmore

5. 81-Brad Dawson

6. 89-Jayden Peacock

7. 14-Kody Stothard

8. 26-Drew Fenton

Heat Race #3:

1. 35-Michael Kendall

2. 57-Bernard Clarke

3. 8-Scott Doyle

4. 22-Scott Farmer

5. 66-Barry Gibbes

6. 95-Gavin McDowell

7. 58-Rusty Whittaker

8. 11-Charlie Brown

Heat Race #4:

1. 71-Troy Ware

2. 99-Brock Dean

3. 36-Cal Whatmore

4. 89-Jayden Peacock

5. 81-Brad Dawson

6. 14-Kody Stothard

7. 17-Rob Stewart

8. 26-Drew Fenton

Feature:

1. 35-Michael Kendall

2. 71-Troy Ware

3. 22-Scott Farmer

4. 89-Jayden Peacock

5. 99-Brock Dean

6. 81-Brad Dawson

7. 57-Bernard Clarke

8. 36-Cal Whatmore

9. 17-Rob Stewart

10. 66-Barry Gibbes

11. 14-Kody Stothard

12. 95-Gavin McDowell

13. 8-Scott Doyle

14. 11-Charlie Brown