Pickens Completes Another Sweep of Midget and Sprint Car Features at Western Springs

AUCKLAND, NZ (February 12, 2022) — Michael Pickens picked up two more victories Saturday at Western Springs Speedway after sweeping the midget and sprint car feature events. Pickens, from Auckland, New Zealand, charged from sixth starting spot to take the lead from Jamie McDonald on lap five of the sprint car feature and pulled away for the victory. Pickens inherited the lead from Brad Mosen in the midget car event just before the halfway mark and led the remained of the 25-lap affair. The victories were Pickens’ third and fourth of the 2022 calendar year.

Western Springs Speedway

Auckland, New Zealand

Saturday, February 12, 2022

Midget Cars

Heat Race #1:

1. 25M-Aaron Hodgson

2. 2NZ-Ryan Baker

3. 5A-Brock Maskovich

4. 10A-Brad Mosen

5. 14M-Kenny Roberts

6. 54A-Michael Pickens

7. 11A-Kaleb Currie

8. 97P-Karl McGill

9. 95K-Mitch Fabish

10. 16A-Ryan Barry

11. 77V-Brent Curran

12. 71A-Alec Insley

Heat Race #2:

1. 10M-Mitch Osborne

2. 3NZ-Max Guilford

3. 34A-Jordan McDonnel

4. 97A-Breyton Davidson

5. 1NZ-Hayden Williams

6. 39A-Peter Hunnibell

7. 91M-Hayden Guptill

8. 9A-Trent Way

9. 7A-Ben Mathews

10. 99A-Cole Robertson

11. 67K-Jayden Worthington

DNS. 84A-Ben Cometti

Heat Race #3:

1. 91M-Hayden Guptill

2. 54A-Michael Pickens

3. 10A-Brad Mosen

4. 67K-Jayden Worthington

5. 7A-Ben Mathews

6. 11A-Kaleb Currie

7. 71A-Alec Insley

8. 97A-Breyton Davidson

9. 5A-Brock Maskovich

10. 2NZ-Ryan Baker

11. 9A-Trent Way

12. 84A-Ben Cometti

Heat Race #4:

1. 39A-Peter Hunnibell

2. 1NZ-Hayden Williams

3. 34A-Jordan McDonnel

4. 25M-Aaron Hodgson

5. 14M-Kenny Roberts

6. 95K-Mitch Fabish

7. 3NZ-Max Guilford

8. 10M-Mitch Osborne

9. 99A-Cole Robertson

10. 16A-Ryan Barry

11. 77V-Brent Curran

12. 97P-Karl McGill

Dash:

1. 25M-Aaron Hodgson

2. 10A-Brad Mosen

3. 34A-Jordan McDonnel

4. 54A-Michael Pickens

5. 39A-Peter Hunnibell

6. 91M-Hayden Guptill

7. 1NZ-Hayden Williams

8. 10M-Mitch Osborne

Feature:

1. 54A-Michael Pickens

2. 1NZ-Hayden Williams

3. 10A-Brad Mosen

4. 91M-Hayden Guptill

5. 25M-Aaron Hodgson

6. 97A-Breyton Davidson

7. 11A-Kaleb Currie

8. 34A-Jordan McDonnel

9. 95K-Mitch Fabish

10. 2NZ-Ryan Baker

11. 71A-Alec Insley

12. 14M-Kenny Roberts

13. 9A-Trent Way

14. 16A-Ryan Barry

15. 99A-Cole Robertson

16. 7A-Ben Mathews

17. 10M-Mitch Osborne

18. 3NZ-Max Guilford

19. 39A-Peter Hunnibell

20. 5A-Brock Maskovich

Winged 410 Sprint Cars

1. 71A-Jamie McDonald

2. 11USA-Jonathan Allard

3. 21P-Stephen Taylor

4. 35A-Rob Vazey

5. 6K-James Dahm

6. 84P-Dean Cooper

7. 47A-Zackary Sokol

8. 7A-Dion Kendall

9. 76A-Steve Smith

10. 9M-Holly Williams

11. 99A-Richard Battersby

1. 1NZ-Michael Pickens

2. 79M-Max Guilford

3. 82A-Jamie Larsen

4. 98A-Ryan O’Connor

5. 22A-Dean Brindle

6. 69A-Corbin Anderson

7. 88K-Keaton Dahm

8. 87A-Lance Beale

9. 11A-Raymond Griffin

10. 77A-Karl Fenton

1. 7A-Dion Kendall

2. 82A-Jamie Larsen

3. 71A-Jamie McDonald

4. 21P-Stephen Taylor

5. 77A-Karl Fenton

6. 1NZ-Michael Pickens

7. 69A-Corbin Anderson

8. 76A-Steve Smith

9. 35A-Rob Vazey

10. 11A-Raymond Griffin

1. 84P-Dean Cooper

2. 87A-Lance Beale

3. 88K-Keaton Dahm

4. 22A-Dean Brindle

5. 6K-James Dahm

6. 11USA-Jonathan Allard

7. 47A-Zackary Sokol

8. 79M-Max Guilford

9. 99A-Richard Battersby

10. 98A-Ryan O’Connor

11. 9M-Holly Williams

1. 84P-Dean Cooper

2. 71A-Jamie McDonald

3. 11USA-Jonathan Allard

4. 6K-James Dahm

5. 1NZ-Michael Pickens

6. 22A-Dean Brindle

7. 82A-Jamie Larsen

8. 21P-Stephen Taylor

Feature:

1. 1NZ-Michael Pickens

2. 71A-Jamie McDonald

3. 84P-Dean Cooper

4. 6K-James Dahm

5. 88K-Keaton Dahm

6. 79M-Max Guilford

7. 87A-Lance Beale

8. 76A-Steve Smith

9. 11A-Raymond Griffin

10. 77A-Karl Fenton

11. 11USA-Jonathan Allard

12. 22A-Dean Brindle

13. 7A-Dion Kendall

14. 47A-Zackary Sokol

15. 35A-Rob Vazey

16. 99A-Richard Battersby

17. 9M-Holly Williams

18. 21P-Stephen Taylor

19. 82A-Jamie Larsen

20. 69A-Corbin Anderson

DNS. 98A-Ryan O’Connor