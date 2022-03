Archuleta Wins at Vado Speedway Park

VADO, NM (March 5, 2022) — Mike Archuleta won the winged 305 sprint car feature Saturday at Vado Speedway Park. Archuleta held his pole position for the victory over Royal Jones, Jesse Baker, 15th starting Caleb Saiz, and 19th starting Dylan Harris.

Vado Speedway Park

Vado, New Mexico

Saturday, March 5, 2022

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 40X-Mike Archuleta[6]

2. 0C-Charlie Graham[1]

3. 22B-Jesse Baker[9]

4. 116-Vance Wofford[3]

5. 10-Don Grable[8]

6. 510-Christian Showers[7]

7. 8-Aydan Saunders[10]

8. 41-Dillon Tanner[2]

9. 99-Johnathon O’Brien[4]

10. 1-Dylan Harris[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 65-Richard Wilbee[1]

2. 131-Royal Jones[4]

3. 97-Derek DeMartino[8]

4. 1I-Daniel Blaeser[2]

5. 77-CJ Hulsey[7]

6. 20Z-Rick Ziehl[5]

7. 22-Justin Lasiter[6]

8. 1HA-Caleb Saiz[9]

9. 9-Robert Herrera[3]

10. 5-Jerill Higginbotham[10]

A-Main (25 Laps)

1. 40X-Mike Archuleta[1]

2. 131-Royal Jones[4]

3. 22B-Jesse Baker[2]

4. 1HA-Caleb Saiz[15]

5. 1-Dylan Harris[19]

6. 65-Richard Wilbee[5]

7. 77-CJ Hulsey[8]

8. 0C-Charlie Graham[6]

9. 9-Robert Herrera[18]

10. 20Z-Rick Ziehl[13]

11. 1I-Daniel Blaeser[10]

12. 8-Aydan Saunders[11]

13. 510-Christian Showers[12]

14. 97-Derek DeMartino[3]

15. 10-Don Grable[7]

16. 5-Jerill Higginbotham[17]

17. 116-Vance Wofford[9]

18. 22-Justin Lasiter[14]

19. 41-Dillon Tanner[16]

DNS: 99-Johnathon O’Brien