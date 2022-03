Brandon Grubaugh Wins Top Gun Feature at Clewiston

CLEWISTON, FL (February 5, 2022) — Brandon Grubaugh won the Top Gun Sprint Car Series feature Saturday at Hendry County Motorsports Park. Kyle Connery, Jeff Bye, Dan Jones, and Luke Hall rounded out the top five.

Top Gun Sprint Car Series

Hendry County Motorsports Park

Clewiston, Florida

Saturday, March 5, 2022

:

Heat Race #1 (8 Laps)

1. G6-Brandon Grubaugh[1]

2. 41-Luke Hill[5]

3. 26-Jeff Bye[2]

4. 20-Frank Carlsson Jr[3]

5. 52-Shane Kreidler[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 14-Dan Jones[3]

2. 91-Kyle Connery[4]

3. 4-Scott Baldwin[1]

4. 15T-Troy Thompson[2]

A-Main (25 Laps)

1. G6-Brandon Grubaugh[1]

2. 91-Kyle Connery[2]

3. 26-Jeff Bye[5]

4. 14-Dan Jones[4]

5. 41-Luke Hill[3]

6. 4-Scott Baldwin[6]

7. 20-Frank Carlsson Jr[7]

8. 52-Shane Kreidler[9]

9. 15T-Troy Thompson[8]