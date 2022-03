Chad Wilson Wins Texas Sprint Series Opener at Kennedale

KENNEDALE, TX (March 5, 2022) — Chad Wilson won the Texas Sprint Series opener for the 2022 season Saturday at Kennedale Speedway Park. Zane Lawrence charged from 10th starting spot to finish second while Logan Scherb, Daniel Estes Jr, Claud Estes III rounded out the top five.

Texas Sprint Series

Kennedale Speedway Park

Kennedale, Texas

Saturday, March 5, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 20-Chad Wilson[2]

2. 74-Daniel Estes Jr[1]

3. 86-Jordan Rupe[3]

4. 18-Logan Scherb[7]

5. 35K-Dylan McCann[6]

6. 32-Corby Scherb[8]

7. 41-Joshua Harner[5]

DNS: 7T-Landon Thompson

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 4B-Austin Burkham[2]

2. 35-Jeff Emerson[3]

3. 71-Colby Estes[1]

4. 76-Zane Lawrence[6]

5. 21B-Justin Bates[8]

6. 82C-Christian Kinnison[7]

7. 10-Marcus Thomas[5]

DNS: 2X-Colby Stubblefield

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 7-Jarrad Warhurst[1]

2. 74E-Claud Estes III[4]

3. 14B-Robert Byrom[3]

4. 11-Katelynn Dixon[2]

5. 12X-Gary Kelley[5]

6. 15-Michael Colaluca[6]

A-Main (20 Laps)

1. 20-Chad Wilson[1]

2. 76-Zane Lawrence[10]

3. 18-Logan Scherb[5]

4. 74-Daniel Estes Jr[4]

5. 74E-Claud Estes III[12]

6. 35-Jeff Emerson[7]

7. 2X-Colby Stubblefield[21]

8. 14B-Robert Byrom[9]

9. 71-Colby Estes[2]

10. 32-Corby Scherb[15]

11. 7T-Landon Thompson[20]

12. 21B-Justin Bates[3]

13. 4B-Austin Burkham[8]

14. 12X-Gary Kelley[16]

15. 82C-Christian Kinnison[17]

16. 41-Joshua Harner[19]

17. 11-Katelynn Dixon[14]

18. 7-Jarrad Warhurst[11]

19. 35K-Dylan McCann[13]

20. 86-Jordan Rupe[6]

21. 15-Michael Colaluca[18]