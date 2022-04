Bernal and Fuson Win USAC Portion of the Faria Memorial

TULARE, Calif. (April 4, 2022) — Ryan Bernal and Brody Fuson won the USAC / CRA and Western States Midget Car portions of the Faria Memorial Saturday at Thunderbowl Raceway. Bernal topped Austin Williams, Matt Mitchell, A.J. Benders, and Damion Gardner for the sprint car victory. Fuson was followed by Blake Bower, Ben Worth, A.J. Bender, and Travis Buckley.

Faria Memorial

Thunderbowl Raceway

Tulare, California

Saturday, April 2, 2022

USAC / CRA Sprint Car Series

Feature: 1. Ryan Bernal (1), 2. Austin Williams (4), 3. Matt Mitchell (8), 4. A.J. Bender (3), 5. Damion Gardner (6), 6. Austin Liggett (9), 7. Chase Johnson (2), 8. Tommy Malcolm (7), 9. Trent Williams (13), 10. Ricky Lewis (10), 11. Dawson Faria (15), 12. Logan Williams (5), 13. Charles Davis Jr. (18), 14. Tanner Boul (11), 15. Eddie Tafoya Jr. (12), 16. Steve Hix (21), 17. Nate Schank (14), 18. Matt McCarthy (19), 19. Austin Grabowski (23), 20. Christopher Muraoka (17), 21. Travis Buckley (22), 22. Verne Sweeney (16), 23. Jeff Dyer (20).

USAC Western States Midget Car Series

Feature: 1. Brody Fuson (3), 2. Blake Bower (8), 3. Ben Worth (5), 4. A.J. Bender (7), 5. Travis Buckley (1), 6. Michael Snider (11), 7. Anthony Esberg (12), 8. Dylan Ito (2), 9. C.J. Sarna (9), 10. Chase Johnson (6), 11. Thomas Esberg (10), 12. Jake Andreotti (4).