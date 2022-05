Cole Duncan Sweeps OVSCA Program at Atomic Speedway

CHILLICOTHE, Ohio (May 14, 2022) — Cole Duncan completed a clean sweep of the Ohio Valley Sprint Car Association program Saturday at Atomic Speedway. Duncan was the fastest qualifier, won his heat, and moved up from fifth starting position to win the main event. Danny Ryan Broughton, Hunter Lynch, and Josh Davis rounded out the top five.

Ohio Valley Sprint Car Association

Atomic Speedway

Chillicothe, Ohio

Saturday, May 14, 2022

Qualifying

1. 22-Cole Duncan, 11.429[15]

2. 22B-Ryan Broughton, 11.688[3]

3. 99-Skylar Gee, 11.725[13]

4. A79-Brandon Wimmer, 11.727[12]

5. 11C-Kory Crabtree, 11.831[6]

6. 84-Cale Stinson, 11.858[11]

7. 4S-Danny Smith, 11.878[4]

8. 99M-Ryan Myers, 11.905[1]

9. 59-Bryan Knuckles, 12.001[10]

10. 83X-Nate Reeser, 12.021[5]

11. 08-Brandon Conkel, 12.155[2]

12. 00H-Hunter Lynch, 12.232[7]

13. 8D-Josh Davis, 12.275[14]

14. 17-Reece Saldana, 12.676[8]

15. 7A-David Dickson, 12.738[9]

16. 5-Ben Webb, 13.062[17]

17. 4-Chris Smalley, 13.281[16]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22-Cole Duncan[1]

2. 99-Skylar Gee[2]

3. 4S-Danny Smith[4]

4. 11C-Kory Crabtree[3]

5. 08-Brandon Conkel[6]

6. 8D-Josh Davis[7]

7. 59-Bryan Knuckles[5]

8. 7A-David Dickson[8]

9. 4-Chris Smalley[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22B-Ryan Broughton[1]

2. 84-Cale Stinson[3]

3. 99M-Ryan Myers[4]

4. 17-Reece Saldana[7]

5. 5-Ben Webb[8]

6. A79-Brandon Wimmer[2]

7. 00H-Hunter Lynch[6]

8. 83X-Nate Reeser[5]

A-Main (25 Laps)

1. 22-Cole Duncan[5]

2. 4S-Danny Smith[6]

3. 22B-Ryan Broughton[4]

4. 00H-Hunter Lynch[14]

5. 8D-Josh Davis[11]

6. 17-Reece Saldana[2]

7. 84-Cale Stinson[8]

8. 59-Bryan Knuckles[13]

9. 7A-David Dickson[15]

10. 4-Chris Smalley[17]

11. 5-Ben Webb[10]

12. 99M-Ryan Myers[1]

13. 11C-Kory Crabtree[7]

14. 08-Brandon Conkel[9]

15. 99-Skylar Gee[3]

DNS: 83X-Nate Reeser

DNS: A79-Brandon Wimmer