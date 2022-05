Routson Wins BMARA Feature at Angell Park

SUN PRAIRIE, Wisc. (May 22, 2022) — Jack Routson won the Badger Midget Auto Racing Association feature Sunday night at Angell Park Speedway. Brandon Waelti, Matt Rechek, Byron Walters, and Aaron Muhle rounded out the top five.

Badger Midget Auto Racing Association

Angell Park Speedway

Sun Prairie, Wisconsin

Sunday, May 22, 2022

Auto Meter Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7-Chase McDermand[6]

2. 21K-Kurt Mayhew[1]

3. 9S-Mike Stroik[2]

4. 40JR-Dave Collins Jr[4]

5. 38-Matt Rechek[7]

6. 28-Jim Fuerst[3]

7. 2-Kyle Stark[5]

8. 20D-Derek Doerr[8]

9. 8-Jake Goeglein[9]

Simpson Race Products Heat Race #2 (8 Laps)

1. 57B-Jack Routson[6]

2. 15C-RJ Corson[2]

3. 19E-Daltyn England[4]

4. 5K-Kevin Douglas[3]

5. 77-Jack Vanderboom[7]

6. 10-Denny Smith[1]

7. 29-Harrison Kleven[8]

8. 45KW-Nicholas Klein[9]

9. 57A-Jake Neuman[5]

Behling Race Products Heat Race #3 (8 Laps)

1. 3B-Brandon Waelti[6]

2. 51-Zach Boden[7]

3. 98-Jordan Nelson[2]

4. 9K-Bryon Walters[4]

5. 24M-Aaron Muhle[3]

6. 55-Todd Kluever[5]

7. 59-Kyle Koch[1]

8. 4-Pat Hensen[8]

Schoenfeld Headers Qualifying (100 Laps)

1. 51-Zach Boden, 15.544[4]

2. 57B-Jack Routson, 15.608[21]

3. 38-Matt Rechek, 15.756[14]

4. 3B-Brandon Waelti, 15.944[2]

5. 57A-Jake Neuman, 15.985[17]

6. 7-Chase McDermand, 15.993[8]

7. 55-Todd Kluever, 16.115[5]

8. 19E-Daltyn England, 16.237[9]

9. 2-Kyle Stark, 16.281[23]

10. 9K-Bryon Walters, 16.334[1]

11. 5K-Kevin Douglas, 16.432[3]

12. 40JR-Dave Collins Jr, 16.456[24]

13. 24M-Aaron Muhle, 16.553[12]

14. 15C-RJ Corson, 16.560[25]

15. 28-Jim Fuerst, 16.647[27]

16. 98-Jordan Nelson, 16.650[28]

17. 77-Jack Vanderboom, 16.686[20]

18. 9S-Mike Stroik, 16.946[13]

19. 59-Kyle Koch, 17.002[22]

20. 10-Denny Smith, 17.428[15]

21. 21K-Kurt Mayhew, 17.443[10]

22. 4-Pat Hensen, 17.487[18]

23. 29-Harrison Kleven, 17.489[6]

24. 45KW-Nicholas Klein, 20.050[16]

25. 87-Jake Dohner, 20.050[26]

26. 20D-Derek Doerr, 20.050[7]

27. 6-Jeremy Douglas, 20.050[19]

28. 8-Jake Goeglein, 20.050[11]

Advance Fastening Supply A-Main (25 Laps)

1. 57B-Jack Routson[6]

2. 3B-Brandon Waelti[4]

3. 38-Matt Rechek[5]

4. 9K-Bryon Walters[1]

5. 24M-Aaron Muhle[10]

6. 55-Todd Kluever[15]

7. 57A-Jake Neuman[22]

8. 2-Kyle Stark[20]

9. 19E-Daltyn England[2]

10. 5K-Kevin Douglas[8]

11. 15C-RJ Corson[11]

12. 21K-Kurt Mayhew[14]

13. 98-Jordan Nelson[12]

14. 77-Jack Vanderboom[24]

15. 10-Denny Smith[16]

16. 9S-Mike Stroik[13]

17. 28-Jim Fuerst[17]

18. 59-Kyle Koch[18]

19. 29-Harrison Kleven[19]

20. 4-Pat Hensen[21]

21. 51-Zach Boden[7]

22. 7-Chase McDermand[3]

23. 40JR-Dave Collins Jr[9]