Flick Wins at Lernerville

SARVER, Penn. (June 10, 2022) — A.J. Flick used final lap heroics to win the sprint car feature Friday night at Lernerville Speedway. On the final lap Flick took the lead from Darin Gallagher for the victory. Sye Lynch, Gallagher, Dan Shetler, and Corbin Gurley rounded out the top five.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, June 10, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 29-Dan Shetler

2. 31C-Chase Metheney

3. 4J-John Mollick

4. 13-Brandon Matus

5. 23JR-Jack Sodeman Jr

6. 11M-Nathen McDowell

7. 33-Brent Matus

Heat Race #2:

1. 40-George Hobaugh Jr.

2. 08-Danny Kuriger

3. 12-Darin Gallagher

4. 22R-Ryan Fredericks

5. 55*-Matt Sherlock

6. 4K-William Kiley

7. 46-Michael Bauer

Heat Race #3:

1. 12C-Corbin Gurley

2. 42-Sye Lynch

3. 2-A.J. Flick

4. 20B-Cody Bova

5. 35W-Jeremy Weaver

6. 11-Carl Bowser

Feature:

1. 2-A.J. Flick

2. 42-Sye Lynch

3. 12-Darin Gallagher

4. 29-Dan Shetler

5. 12C-Corbin Gurley

6. 08-Danny Kuriger

7. 40-George Hobaugh Jr.

8. 33-Brent Matus

9. 23JR-Jack Sodeman Jr

10. 35W-Jeremy Weaver

11. 22R-Ryan Fredericks

12. 20B-Cody Bova

13. 4K-William Kiley

14. 13-Brandon Matus

15. 31C-Chase Metheney

16. 46-Michael Bauer

17. 11-Carl Bowser

18. 4J-John Mollick

19. 11M-Nathen McDowell

20. 55*-Matt Sherlock.