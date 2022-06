Varin Wins Patriot Tour Feature at Utica-Rome

VERNON, N.Y. (June 17, 2022) — Danny Varin won the Patriot Sprint Tour feature Saturday night at Utica-Rome Speedway. Jordan Poirier, Shawn Donath, Davie Franek, and Jordan Thomas rounded out the top five.

Patriot Sprint Tour

Utica-Rome Speedway

Vernon, New York

Friday, June 17, 2022

Heat Race #1:

1. 28F-Davie Franek

2. 10-Paulie Colagiovanni

3. 77-Matt Tanner

4. 17-Sammy Reakes IV

5. 66-Jordan Hutton

6. 9-Josh Pieniazek

7. 1HD-Cory Sparks

8. 41M-Chase Moran

Heat Race #2:

1. 53-Shawn Donath

2. 7C-Dylan Swiernik

3. 87B-Jason Barney

4. 99-Mike Kiser

5. 2-Dave Axton

6. 14B-Brett Wright

7. 3-Denny Peebles

8. 23-Tyler Cartier

Heat Race #3:

1. 28-Jordan Poirier

2. 01-Danny Varin

3. 79-Jordan Thomas

4. 22-Jonathan Preston

5. 67-Steve Glover

6. 45-Chuck Hebing

7. 41-Dalton Rombough

8. 21B-Blake Warner

Dash:

1. 17-Sammy Reakes IV

2. 22-Jonathan Preston

3. 99-Mike Kiser

4. 67-Steve Glover

5. 77-Matt Tanner

6. 66-Jordan Hutton

Feature:

1. 01-Danny Varin

2. 28-Jordan Poirier

3. 53-Shawn Donath

4. 28F-Davie Franek

5. 79-Jordan Thomas

6. 87B-Jason Barney

7. 7C-Dylan Swiernik

8. 45-Chuck Hebing

9. 17-Sammy Reakes IV

10. 10-Paulie Colagiovanni

11. 77-Matt Tanner

12. 9-Josh Pieniazek

13. 99-Mike Kiser

14. 22-Jonathan Preston

15. 41-Dalton Rombough

16. 3-Denny Peebles

17. 2-Dave Axton

18. 23-Tyler Cartier

19. 1HD-Cory Sparks

20. 14B-Brett Wright

21. 66-Jordan Hutton

22. 41M-Chase Moran

23. 21B-Blake Warner

24. 67-Steve Glover