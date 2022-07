Justin Clark Wins Allegheny Sprint Tour Feature at Lernerville

SARVER, Penn. (July 8, 2022) — Justin Clark won the Allegheny Sprint Tour feature Friday at Lernerville Speedway. Gerg Dobrosky, Vivian Jones, Jacob Gomola, and Steven Kenawell Jr. rounded out the top five.

Allegheny Sprint Tour

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, July 8, 2022

Heat Race #1:

1. 82M-Roman Jones

2. 48-Jeff Bacha

3. 42-Jim Pattach

4. 3-John Jerich

5. 25-Jarrett Rosencrance

6. 10J-Jay Fry

7. 44-Pete Landram

8. 4G-Justin Kovach

9. 21C-Jarrett Cavalet

10. 34-D.J. Cassler

Heat Race #2:

1. 78-Justin Clark

2. 88-Greg Dobrosky

3. 20M-Vivian Jones

4. 4J-Jacob Gomola

5. 17K-Steven Kenawell Jr.

6. 27K-Jeremy Kornbau

7. 16-Jim Morris

8. 12G-Tommy Jasen

9. 17S-Shane Heath

Feature:

1. 78-Justin Clark

2. 88-Greg Dobrosky

3. 16-Jim Morris

4. 25-Jarrett Rosencrance

5. 12G-Tommy Jasen

6. 10J-Jay Fry

7. 48-Jeff Bacha

8. 3-John Jerich

9. 44-Pete Landram

10. 17S-Shane Heath

11. 42-Jim Pattach

12. 17K-Steven Kenawell Jr.

13. 20M-Vivian Jones

14. 21C-Jarrett Cavalet

15. 82M-Roman Jones

16. 4J-Jacob Gomola

17. 27K-Jeremy Kornbau

18. 34-D.J. Cassler

19. 4G-Justin Kovach