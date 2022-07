Jason Shultz Wins at Selinsgrove Speedway

SELISNGROVE, Penn. (July 9, 2022) — Jason Shultz won the 22nd annual Mach 1 Chassis Open event Saturday night at Selinsgrove Speedway. Shultz picked up $5,000 for his effort. Blane Heimbach, Devon Borden, Mark Smith, and Dallas Schott rounded out the top five. Ken Duke won the 305 sprint car feature.

22nd annual Mach 1 Chassis Open

Selinsgrove Speedway

Selinsgrove, Pennsylvania

Saturday, July 9, 2022

Winged 360 Sprint Cars

Feature:

1. 35-Jason Shultz

2. 12-Blane Heimbach

3. 23-Devon Borden

4. M1-Mark Smith

5. 55-Dallas Schott

6. 63-Josh Weller

7. 00-Steve Buckwalter

8. 47-Adam Carberry

9. 5K-Jake Karklin

10. 11-Ryan Stillwagon

11. 77-Derek Locke

12. 11T-Mike Thompson

13. 27-Jake Galloway

14. 669-Brandon McGough

15. 5G-Briggs Danner

16. 17K-Kyle Keen

17. 17-Jason Wagner

PA Sprint Series

Feature:

1. 67-Ken Duke

2. 36-Domenic Melair

3. 97-Kenny Heffner

4. 20-Doug Dodson

5. 95-Garrett Bard

6. 7-Drew Young

7. 34-Austin Reed

8. JM1-Justin Mills

9. 2-Erin Statler

10. 17-Owen Dimm

11. 25-Dustin Young

12. 56-Tyler Snook

13. 46-Mike Alleman

14. 0Z-Zach Rhodes

15. 19-Kruz Kepner

16. 53W-Jim White

17. 18-Ian Detweiler

18. 11-Dylan Smith

19. 03-Matthew Swift

20. 5-Logan Spahr

21. 1M-Paul Moyer

22. 88-Fred Arnold

23. 21m-Cassandra Minium

24. 54-Mike Melair

25. 71-Josh Spicer

26. 14X-Cale Reigle