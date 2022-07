Trammell Wins at Paragon

PARAGON, Ind. (July 9, 2022) — Cody Trammell won the non-wing sprint car feature Saturday night at Paragon Speedway. Matt Brannin, J.J. Hughes, Pat Giddens, and Jackson Slone rounded out the top five.

Paragon Speedway

Paragon, Indiana

Saturday, July 9, 2022

Qualifying

1. 76-JJ Hughes, 15.710[8]

2. 27*-Cody Trammell, 16.356[7]

3. 16-Jackson Slone, 16.400[5]

4. 26-Pat Giddens, 16.582[1]

5. 51-Steve Hair, 16.893[2]

6. 17C-Steven Hobbs, 17.179[6]

7. 27G-Travis Gratzer, 17.735[4]

8. 8-Michael Clark, 17.735[3]

Qualifying 2

1. 27-Matt Brannin, 17.292[2]

2. 83-Jeff Beasley, 17.562[1]

3. 77-Dave Peperak, 17.618[5]

4. 17L-Billy Lawless, 17.664[7]

5. 9-Jim Tribby, 17.688[4]

6. 44-David Hair, 17.848[8]

7. 88-Jamie Ross, 18.054[3]

8. 83*-Carl Rhuebottom, 18.061[6]

Heat Race #1

1. 76-JJ Hughes[1]

2. 27*-Cody Trammell[2]

3. 26-Pat Giddens[4]

4. 16-Jackson Slone[3]

5. 51-Steve Hair[5]

6. 17C-Steven Hobbs[6]

7. 27G-Travis Gratzer[7]

DNS: 8-Michael Clark

Heat Race #2

1. 17L-Billy Lawless[4]

2. 27-Matt Brannin[1]

3. 9-Jim Tribby[5]

4. 83*-Carl Rhuebottom[8]

5. 83-Jeff Beasley[2]

6. 44-David Hair[6]

7. 88-Jamie Ross[7]

8. 77-Dave Peperak[3]

A-Main (20 Laps)

1. 27*-Cody Trammell[3]

2. 27-Matt Brannin[4]

3. 76-JJ Hughes[1]

4. 26-Pat Giddens[5]

5. 16-Jackson Slone[7]

6. 51-Steve Hair[9]

7. 8-Michael Clark[15]

8. 83-Jeff Beasley[10]

9. 9-Jim Tribby[6]

10. 83*-Carl Rhuebottom[8]

11. 77-Dave Peperak[16]

12. 17C-Steven Hobbs[11]

13. 27G-Travis Gratzer[13]

14. 44-David Hair[12]

15. 88-Jamie Ross[14]

16. 17L-Billy Lawless[2]