Stambaugh Wins at Owendale

OWNEDALE, Mich. (August 6, 2022) — Max Stambaugh won the Great Lakes Super Sprints feature Saturday at Silver Bullet Speedway. Brad Lamberson, Phil Gressman, Keith Sheffer Jr, and Dustin Daggett rounded out the top five.

Great Lakes Super Sprints

Silver Bullet Speedway

Owendale, Michigan

Saturday, August 6, 2022

Qualifying

1. 86-Keith Sheffer Jr, 13.711[4]

2. 85-Dustin Daggett, 13.738[3]

3. 27-Brad Lamberson, 13.897[1]

4. 7C-Phil Gressman, 14.017[7]

5. 46-Ryan Coniam, 14.049[6]

6. 49T-Gregg Dalman, 14.130[5]

7. 71H-Max Stambaugh, 14.685[10]

8. 31-Mike Astrauskas, 14.856[11]

9. 89-Chris Pobanz, 14.863[2]

10. 2-Tyler Bearden, 14.882[14]

11. 88N-Frank Neill, 14.929[15]

12. 38-Max Frank, 14.952[13]

13. 07-Shane Simmons, 15.055[8]

14. 24D-Danny Sams III, 15.170[16]

15. 5E-Bobby Elliott, 15.282[9]

16. 3T-Tank Brakenberry, 15.843[12]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 86-Keith Sheffer Jr[4]

2. 71H-Max Stambaugh[2]

3. 7C-Phil Gressman[3]

4. 2-Tyler Bearden[1]

5. 07-Shane Simmons[5]

6. 3T-Tank Brakenberry[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 85-Dustin Daggett[4]

2. 88N-Frank Neill[1]

3. 46-Ryan Coniam[3]

4. 24D-Danny Sams III[5]

5. 31-Mike Astrauskas[2]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 27-Brad Lamberson[4]

2. 89-Chris Pobanz[2]

3. 38-Max Frank[1]

4. 5E-Bobby Elliott[5]

5. 49T-Gregg Dalman[3]

A-Main (25 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[1]

2. 27-Brad Lamberson[2]

3. 7C-Phil Gressman[7]

4. 86-Keith Sheffer Jr[4]

5. 85-Dustin Daggett[3]

6. 88N-Frank Neill[6]

7. 89-Chris Pobanz[5]

8. 2-Tyler Bearden[10]

9. 24D-Danny Sams III[11]

10. 46-Ryan Coniam[8]

11. 38-Max Frank[9]

12. 5E-Bobby Elliott[12]

13. 49T-Gregg Dalman[15]

14. 07-Shane Simmons[13]

15. 31-Mike Astrauskas[14]

16. 3T-Tank Brakenberry[16]