Wissmiller Wins at Putnamville

PUTNAMVILLE, Ind. (August 6, 2022) — Mitch Wissmiller won the non-wing sprint car feature Saturday at Lincoln Park Speedway. Seth Parker, Tye Mihocko, Sterling Cling, and Koby Barksdale rounded out the top five.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday, August 6, 2022

Qualifying (4 Laps)

1. 29-Mitch Wissmiller[6]

2. 4R-John Sluss[5]

3. 98S-Saban Bibent[1]

4. 27M-Evan Mosley[3]

5. 5-Jesse Vermillion[2]

6. 20T-Tayte Williamson[7]

7. 98-Billy Winsemann[4]

8. 04-AJ Hopkins[8]

Qualifying 2 (4 Laps)

1. 14-Jadon Rogers[2]

2. 16K-Koby Barksdale[1]

3. 16B-Harley Burns[3]

4. 24P-Tye Mihocko[8]

5. 10G-Gabriel Gilbert[5]

6. 73-Blake Vermillion[4]

7. I1-Ivan Glotzbach[7]

8. 20-Steve Thomas[6]

Qualifying 3 (4 Laps)

1. 2B-Anton Hernandez[8]

2. 53-Brayden Fox[3]

3. 2H-Brian Hayden[2]

4. 38P-Seth Parker[4]

5. 24L-Lee Underwood[6]

6. 7C-Brady Click[1]

7. 83-Carl Rhuebottom[5]

8. 99J-Kyle Johnson[7]

Qualifying 4 (4 Laps)

1. 17GP-Kyle Shipley[6]

2. 34-Sterling Cling[2]

3. 11H-Jack Hoyer[5]

4. 19WI-Derek Crane[1]

5. 55-Josh Hodge[7]

6. 7-Bobby Logan[8]

7. 44-Geoff Ensign[4]

8. 37-Dave Gross[3]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 29-Mitch Wissmiller[2]

2. 4R-John Sluss[1]

3. 04-AJ Hopkins[8]

4. 5-Jesse Vermillion[5]

5. 98S-Saban Bibent[3]

6. 20T-Tayte Williamson[6]

DNS: 98-Billy Winsemann

DNS: 27M-Evan Mosley

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 16K-Koby Barksdale[1]

2. 14-Jadon Rogers[2]

3. 16B-Harley Burns[3]

4. 24P-Tye Mihocko[4]

5. 10G-Gabriel Gilbert[5]

6. 73-Blake Vermillion[6]

7. I1-Ivan Glotzbach[7]

8. 20-Steve Thomas[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 2B-Anton Hernandez[2]

2. 38P-Seth Parker[4]

3. 53-Brayden Fox[1]

4. 2H-Brian Hayden[3]

5. 24L-Lee Underwood[5]

6. 83-Carl Rhuebottom[7]

7. 99J-Kyle Johnson[8]

8. 7C-Brady Click[6]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 17GP-Kyle Shipley[2]

2. 44-Geoff Ensign[7]

3. 11H-Jack Hoyer[3]

4. 34-Sterling Cling[1]

5. 19WI-Derek Crane[4]

6. 55-Josh Hodge[5]

7. 37-Dave Gross[8]

8. 7-Bobby Logan[6]

B-Main (12 Laps)

1. 98S-Saban Bibent[1]

2. 10G-Gabriel Gilbert[2]

3. 24L-Lee Underwood[3]

4. 73-Blake Vermillion[6]

5. 20T-Tayte Williamson[5]

6. I1-Ivan Glotzbach[9]

7. 19WI-Derek Crane[4]

8. 7C-Brady Click[13]

9. 55-Josh Hodge[8]

10. 20-Steve Thomas[12]

11. 37-Dave Gross[11]

12. 83-Carl Rhuebottom[7]

13. 7-Bobby Logan[14]

14. 98-Billy Winsemann[16]

15. 99J-Kyle Johnson[10]

DNS: 27M-Evan Mosley

A-Main (25 Laps)

1. 29-Mitch Wissmiller[8]

2. 38P-Seth Parker[2]

3. 24P-Tye Mihocko[14]

4. 34-Sterling Cling[16]

5. 16K-Koby Barksdale[7]

6. 53-Brayden Fox[11]

7. 04-AJ Hopkins[9]

8. 16B-Harley Burns[10]

9. 2B-Anton Hernandez[6]

10. 2H-Brian Hayden[15]

11. 98S-Saban Bibent[17]

12. 73-Blake Vermillion[20]

13. 5-Jesse Vermillion[13]

14. 24L-Lee Underwood[19]

15. 10G-Gabriel Gilbert[18]

16. 4R-John Sluss[4]

17. 14-Jadon Rogers[3]

18. 17GP-Kyle Shipley[5]

19. 11H-Jack Hoyer[12]

20. 44-Geoff Ensign[1]