Aaron Reutzel Holds Slim Lead in Beaver Drill & Tool Jesse Hockett “Mr. Sprint Car” Standings as Knoxville Nationals Loom!

Bill W

Knoxville, IA, August 9, 2022 – Aaron Reutzel holds a four-point lead over defending Beaver Drill & Tool Jesse Hockett “Mr. Sprint Car” champion, Giovanni Scelzi as Tuesday provides a day of rest ahead of the 61st NOS Energy Drink Knoxville Nationals Presented by Casey’s. Brian Brown, Parker Price-Miller and Anthony Macri comprise the current top five in the standings.

The purse for this year’s award, thanks to Beaver Drill & Tool sees the winner awarded $6,000, second place $2,500 and third $1,000.

Beaver Drill & Tool Company of Kansas City is in their fourth year as title sponsor of the Beaver Drill & Tool Jesse Hockett Mr. Sprint Car Award. The Vielhauer family, well-known in the sprint car racing community are owners of Beaver Drill & Tool Co. The late Bob Vielhauer was inducted in the Knoxville Raceway Hall of Fame in 2022.

Current 2022 Beaver Drill & Tool Jesse Hockett “Mr. Sprint Car” top ten standings…

2022 – 1. Aaron Reutzel, Texas, 182 points; 2. Giovanni Scelzi, California, 178 points; 3. Brian Brown, Missouri, 169 points; 4. Parker Price-Miller, Indiana, 166 points; 5. Anthony Macri, Pennsylvania, 140 points; 6. Blake Hahn, Oklahoma, 138 points; 7. Ayrton Gennetten, Missouri, 137 points; 8. Kyle Larson, California, 133 points; 9. Tasker Phillips, Iowa, 116 points; 10. Tyler Courtney, Indiana, 112 points.

History of the Southern Iowa SprintWeek Jesse Hockett “Mr. Sprint Car” standings…

2021 – 1. Gio Scelzi, California, 267 points ($6,000); 2. Brian Brown, Missouri, 240 points ($2,500); 3. Justin Henderson, South Dakota, 211 points ($1,000); 4. Cory Eliason, California, 200 points; 5. Shane Golobic, California, 182 points

2019 – 1. James McFadden, Victoria, Aust., 276 points; 2. Aaron Reutzel, Texas, 257 points; 3. Cory Eliason, California, 234 points; 4. Brian Brown, Missouri, 213 points; 5. Parker Price-Miller, Indiana, 205

2018 – 1. Carson Macedo, California, 330 points ($2,000); 2. Gio Scelzi, California, 287 points ($1,250); 3. Terry McCarl, Iowa, 256 points ($750); 4. Tim Kaeding, California, 240 points; 5. Cory Eliason, California, 233 points

2017 – 1. Brian Brown, Missouri, 332 points ($1,500); 2. Greg Hodnett, Pennsylvania, 261 points; 3. Brad Sweet, California, 238 points; 4. Ian Madsen, New South Wales, 236 points; 5. Trey Starks, Washington, 218 points

2016 – 1. Jamie Veal, Victoria, 271 points ($2,500); 2. Ian Madsen, New South Wales, 257 points ($1,000); 3. Danny Lasoski, Missouri, 222 points ($500); 4. Terry McCarl, Iowa 221 points; 5. Kerry Madsen, New South Wales, 217 points.

2015 – 1., Terry McCarl, Iowa, 277 points ($2,500); 2., Danny Lasoski, Missouri, 275 points ($1,000); 3., Brian Brown, Missouri, 259 points ($500); 4., Sammy Swindell, Tennessee, 246 points; 5., Kerry Madsen, New South Wales, 234 points.

2014 – 1., Brian Brown, Missouri, 296 points ($2,500); 2., Mark Dobmeier, North Dakota, 271 points ($1,000); 3., Terry McCarl, Iowa, 257 points ($500); 4., Ian Madsen, New South Wales, Australia, 232 points; 5., Sam Hafertepe, Jr., Texas, 219 points.

2013 – 1., Kevin Swindell, Tennessee, 312 points ($2,500); 2., Brian Brown, Missouri, 288 points ($1,000); 3., Kyle Larson, California, 285 points ($500); 4., Shane Stewart, Oklahoma, 268 points; 5., Jason Johnson, Louisiana, 250 points.

2012 – 1., Kyle Larson, California, 350 points ($2,500); 2., Brian Brown, Missouri, 276 points ($1,000); 3., Tim Kaeding, California, 268 points ($500); 4., Shane Stewart, Oklahoma, 253 points; 5., Tim Shaffer, Pennsylvania, 246 points.

2011 – 1., Sammy Swindell, Tennessee, 321 points ($2,500); 2., Shane Stewart, Oklahoma, 291 points ($1,000); 3., Jason Johnson, Louisiana, 259 points ($500); 4., Daryn Pittman, Oklahoma, 237 points; 5., Tim Shaffer, Pennsylvania, 227 points.

2010 – 1., Sammy Swindell, Tennessee, 276 points ($2,500); 2., Brooke Tatnell, New South Wales, Australia, 229 ($1,000); 3., Jason Johnson, Louisiana, 219 ($500); 4., Bronson Maeschen, Iowa, 215; 5., Brian Brown, Missouri, 207.

2009 – 1., Terry McCarl, Iowa, 276 points ($2,500); 2., Brian Brown, Missouri, 253 ($1,000); 3., Johnny Herrera, New Mexico, 239 ($500); 4., Shane Stewart, Oklahoma, 224; 5., Wayne Johnson, Oklahoma, 213.

2008 – 1., Wayne Johnson, Oklahoma, 314 points ($2,500); 2., Billy Alley, Nebraska, 274 ($1,000); 3., Brooke Tatnell ($500), New South Wales, Australia, 271; 4., Tyler Walker, California, 261; 5., Jason Johnson, Louisiana, 233.

2007 – 1., Wayne Johnson, Oklahoma, 266 points ($2,500); 2., Kaley Gharst, Illinois, 252 ($1,000); 3., Brian Brown, Missouri, 249 ($500); 4., Shane Stewart, Oklahoma, 192; 5., Jonathan Allard, California, 182.

2006 – 1., Jason Johnson, Louisiana, 309 points ($2,500); 2., Billy Alley, Nebraska, 247 ($1,000); 3., Brian Brown, Missouri, 227 ($500); 4., Don Droud, Jr., Nebraska, 201; 5., Gary Wright, Texas, 187.

2005 – 1., Billy Alley, Nebraska, 303 points ($2,500); 2., Kerry Madsen, New South Wales, Australia, 258 ($1,000); 3., Daryn Pittman, Oklahoma, 235; 4., Jesse Hockett, Missouri, 227; 5., Jesse Giannetto, Iowa, 214.

2004 – 1., Shane Stewart, Oklahoma, 217 points ($3,000); 2., Kerry Madsen, New South Wales, Australia, 183; 3., Zach Chappell, Oklahoma, 182; 4., Tim Kaeding, California, 165; 5., Wayne Johnson, Oklahoma, 160.

2003 – 1., Shane Stewart, Oklahoma, 238 points ($2,500); 2., Erin Crocker, Massachusetts, 186; 3., Travis Rilat, Texas, 183; 4., Kerry Madsen, New South Wales, Australia, 177; 5., Terry McCarl, Iowa, 175.

2002 – 1., Ricky Logan, Arkansas, 202 points ($1,500); 2., Jason Johnson, Louisiana, 186; 3., Daryn Pittman, Oklahoma, 171; 4., Brad Furr, California, 170; 5., Kasey Kahne, Washington, 160.

Those seeking information on the two participating tracks of the Beaver Drill & Tool Jesse Hockett “Mr. Sprint Car” Award are encouraged to visit their websites at www.knoxvilleraceway.com and www.oskychallenges.com, respectively.