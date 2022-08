Bright Bags Victory at Clinton County

MILL HALL, Pa. (August 19, 2022) — Alex Bright won the USAC East Coast sprint car series feature Friday night at Clinton County Raceway. Bright charged from seventh to top sixth starting Steven Drevicki for the victory. Thursday night’s USAC East Coast feature winner Briggs Danner charged from 8th to third while 9th starting Tylor Cochran and Joey Amantea rounded out the top five.

USAC East Coast Sprint Car Series

Clinton County Raceway

Mill Hall, Pennsylvania

Friday, August 19, 2022

Heat Race #1

1. 75-Mark Smith[1]

2. 20-Alex Bright[5]

3. 90-Colin White[6]

4. 21K-Tommy Kunsman[8]

5. 83-Bruce Buckwalter Jr[2]

6. 78C-Dakota Schweikert[4]

7. 78-Dale Schweikert[3]

8. 12W-Troy Fraker[7]

Heat Race #2

1. 88J-Joey Amantea[6]

2. 5G-Briggs Danner[1]

3. 11-Mike Thompson[4]

4. 67-Jason Cherry[2]

5. 83S-Billy Ney[3]

6. 76-Mike Smith[5]

7. 3-Levi Brungard[8]

8. 18T-JT Ferry[7]

Heat Race #3

1. 19-Steven Drevicki[2]

2. 7B-Aidan Borden[6]

3. 19T-Tylor Cochran[5]

4. 7-Ed Aikin[7]

5. 85-Josh Beamer[3]

6. 96-Lee Kauffman[1]

7. 75X-Bobby Butler[4]

8. 42-John Fraker[8]

B-Main

1. 75X-Bobby Butler[6]

2. 3-Levi Brungard[5]

3. 18T-JT Ferry[8]

4. 78-Dale Schweikert[4]

5. 12W-Troy Fraker[7]

6. 76-Mike Smith[2]

7. 42-John Fraker[9]

8. 78C-Dakota Schweikert[1]

9. 96-Lee Kauffman[3]

Feature

1. 20-Alex Bright[7]

2. 19-Steven Drevicki[6]

3. 5G-Briggs Danner[8]

4. 19T-Tylor Cochran[9]

5. 88J-Joey Amantea[5]

6. 11-Mike Thompson[4]

7. 85-Josh Beamer[15]

8. 7-Ed Aikin[12]

9. 90-Colin White[1]

10. 83-Bruce Buckwalter Jr[13]

11. 78-Dale Schweikert[19]

12. 7B-Aidan Borden[2]

13. 75X-Bobby Butler[16]

14. 21K-Tommy Kunsman[10]

15. 18T-JT Ferry[18]

16. 83S-Billy Ney[14]

17. 12W-Troy Fraker[20]

18. 3-Levi Brungard[17]

19. 75-Mark Smith[3]

20. 67-Jason Cherry[11]