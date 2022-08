Halverson Wins 305 Fature at Buena Vista Raceway

ALTA, Iowa (August 24, 2022) — Brandon Halverson won the 305 sprint car feature Wednesday at Buena Vista Raceway. Matt Fredrichsen, Casey Fiedrichsen, Trevor Smith, and Logan Domagala rounded out the top five.

Buena Vista Raceway

Alta, Iowa

Wednesday, August 24, 2022

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 13-Brandon Halverson[4]

2. 43-Jake Greenwood[1]

3. 57-Matt Fredrichsen[5]

4. 91-Andrew Sullivan[2]

5. 23-Brandon Bosma[3]

Heat Race #2

1. 33-Trevor Smith[1]

2. 2-Casey Friedrichsen[3]

3. 18L-Logan Domagala[2]

4. 28-Madison Miller[4]

A-Main

1. 13-Brandon Halverson[6]

2. 57-Matt Fredrichsen[1]

3. 2-Casey Friedrichsen[2]

4. 33-Trevor Smith[5]

5. 18L-Logan Domagala[4]

6. 43-Jake Greenwood[3]

7. 23-Brandon Bosma[9]

8. 91-Andrew Sullivan[7]

9. 28-Madison Miller[8]