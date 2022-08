Jason Martin Wins at I-80 Speedway

GREENWOOD, Neb. (August 26, 2022) — Jason Martin won the Midwest Sprint Touring Series feature Friday at I-80 Speedway. Chris Martin, Cody Ledger, Stuart Snyder, and Christopher Thram rounded out the top five.

Midwest Sprint Touring Series

I-80 Speedway

Greenwood, Nebraska

Friday, August 26, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 44-Chris Martin[2]

2. 24T-Christopher Thram[4]

3. 22X-Riley Goodno[3]

4. 14-Joey Danley[1]

5. 77-John Klabunde[7]

6. 13V-Seth Brahmer[8]

7. 14J-Jody Rosenboom[5]

8. 4-Cameron Martin[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 53-Jack Dover[2]

2. 36-Jason Martin[3]

3. 91C-Toby Chapman[1]

4. 4X-Jason Danley[4]

5. 12-Troy Schreurs[6]

6. 91-Adam Gullion[7]

7. 20-Brant O’Banion[5]

8. 10-Lincoln Drewis[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 35-Cody Ledger[1]

2. 22W-Aaron Werner[2]

3. 99-Tony Rost[4]

4. 23S-Stuart Snyder[6]

5. 57B-Boyd Peterson[5]

6. 5-Javen Ostermann[3]

7. 23C-Kevin Colyn[7]

B-Main (7 Laps)

1. 91-Adam Gullion[1]

2. 5-Javen Ostermann[2]

3. 14J-Jody Rosenboom[4]

4. 20-Brant O’Banion[5]

5. 10-Lincoln Drewis[6]

6. 4-Cameron Martin[7]

7. 23C-Kevin Colyn[3]

A-Main (25 Laps)

1. 36-Jason Martin[6]

2. 44-Chris Martin[5]

3. 35-Cody Ledger[1]

4. 23S-Stuart Snyder[10]

5. 24T-Christopher Thram[3]

6. 22X-Riley Goodno[8]

7. 14-Joey Danley[12]

8. 14J-Jody Rosenboom[19]

9. 4X-Jason Danley[11]

10. 12-Troy Schreurs[14]

11. 20-Brant O’Banion[20]

12. 77-John Klabunde[13]

13. 22W-Aaron Werner[2]

14. 53-Jack Dover[4]

15. 57B-Boyd Peterson[15]

16. 5-Javen Ostermann[18]

17. 99-Tony Rost[7]

18. 13V-Seth Brahmer[16]

19. 91C-Toby Chapman[9]

20. 91-Adam Gullion[17]