Ensign Wins at Bloomington

BLOOMINGTON, Ind. (September 9, 2022) — Geoff Ensign won the non-wing sprint car feature Friday at Bloomington Speedway. Jadon Rogers, Brayden Fox, A.J. Hopkins, and Sterling Cling rounded out the top five.

Bloomington Speedway

Bloomington, Indiana

Friday, September 9, 2022

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 99-Alec Sipes[4]

2. 53-Brayden Fox[1]

3. 22-Brandon Spencer[6]

4. 15J-Jeff Wimmenauer[3]

5. 36-Brady Short[5]

6. 41-Ricky Lewis[2]

7. 37-Dave Gross[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 44-Geoff Ensign[1]

2. 34-Sterling Cling[3]

3. 4R-John Sluss[2]

4. 24P-Tye Mihocko[6]

5. 39-Andy Bradley[4]

6. 77-Ryan Thomas[7]

7. 18C-Cindy Chambers[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 14-Jadon Rogers[2]

2. 71B-Braxton Cummings[1]

3. 27-Cody Trammell[3]

4. 17-Nick Bilbee[5]

5. 26T-Matt Thompson[4]

6. 7T-Joey Vallone[7]

7. 9G-Dustin Griffitts[6]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 10G-Gabriel Gilbert[1]

2. 04-AJ Hopkins[3]

3. 11-Brent Beauchamp[6]

4. 16B-Harley Burns[4]

5. 24M-Hunter Maddox[7]

6. 24L-Lee Underwood[5]

7. 77O-Hunter O’Neal[2]

B-Main (12 Laps)

1. 36-Brady Short[1]

2. 39-Andy Bradley[2]

3. 26T-Matt Thompson[3]

4. 41-Ricky Lewis[5]

5. 24M-Hunter Maddox[4]

6. 77-Ryan Thomas[6]

7. 24L-Lee Underwood[8]

8. 18C-Cindy Chambers[10]

9. 77O-Hunter O’Neal[12]

10. 7T-Joey Vallone[7]

11. 37-Dave Gross[9]

12. 9G-Dustin Griffitts[11]

A-Main (25 Laps)

1. 44-Geoff Ensign[4]

2. 14-Jadon Rogers[3]

3. 53-Brayden Fox[1]

4. 04-AJ Hopkins[8]

5. 34-Sterling Cling[6]

6. 24P-Tye Mihocko[14]

7. 17-Nick Bilbee[15]

8. 11-Brent Beauchamp[12]

9. 41-Ricky Lewis[20]

10. 99-Alec Sipes[5]

11. 10G-Gabriel Gilbert[2]

12. 16B-Harley Burns[16]

13. 26T-Matt Thompson[19]

14. 36-Brady Short[17]

15. 27-Cody Trammell[11]

16. 22-Brandon Spencer[9]

17. 39-Andy Bradley[18]

18. 71B-Braxton Cummings[7]

19. 15J-Jeff Wimmenauer[13]

20. 4R-John Sluss[10]