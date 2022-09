Mullen Wins NOSA Feature at River Cities Speedway

GRAND FORKS, N.D. (September 9, 2022) — Brendan Mullen won the Northern Outlaw Sprint Association feature Friday at River Cities Speedway. Austin Pierce, Jordan Adams, Blake Egeland, and Tom Egeland rounded out the top five.

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 8-Jack Croaker[2]

2. 8H-Jade Hastings[4]

3. 9N-Wade Nygaard[3]

4. 0-Nick Omdahl[5]

5. 20A-Jordan Adams[6]

6. 41-Travis Strandell[7]

7. 5-Gage Pulkrabek[8]

8. 26-Blake Egeland[1]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 13JT-Mark Dobmeier[2]

2. 11M-Brendan Mullen[3]

3. 31-Shane Roemeling[5]

4. 2A-Austin Pierce[4]

5. 14-Tom Egeland[6]

6. 17-Zach Omdahl[1]

7. 99-Jordan Graham[7]

DNS: 14T-Tim Estenson

A-Main (30 Laps)

1. 11M-Brendan Mullen[6]

2. 2A-Austin Pierce[1]

3. 20A-Jordan Adams[9]

4. 26-Blake Egeland[15]

5. 14-Tom Egeland[10]

6. 8-Jack Croaker[8]

7. 31-Shane Roemeling[2]

8. 41-Travis Strandell[11]

9. 17-Zach Omdahl[14]

10. 99-Jordan Graham[13]

11. 5-Gage Pulkrabek[12]

12. 0-Nick Omdahl[7]

13. 13JT-Mark Dobmeier[4]

14. 8H-Jade Hastings[3]

15. 9N-Wade Nygaard[5]

DNS: 14T-Tim Estenson