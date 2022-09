Dobmeier Wins NOSA Feature at Grand Forks

GRAND FORKS, N.D. (September 16, 2022) — Mark Dobmeier won the Northern Outlaw Sprint Association feature Friday at River Cities Speedway. Jade Hastings, Blake Egeland, Brendan Mullen, and Shane Roemeling rounded out the top five.

Adam Sobolik won the Northern Renegade Sprint Car Series feature.

River Cities Speedway

Grand Forks, North Dakota

Friday, September 16, 2022

Northern Outlaw Sprint Association

Heat 1 (10 Laps): 1. 20A-Jordan Adams[1]; 2. 2A-Austin Pierce[2]; 3. 99-Jordan Graham[3]; 4. 31-Shane Roemeling[4]; 5. 14T-Tim Estenson[6]; 6. 41-Travis Strandell[7]; 7. 42-Rick Bates[8]; 8. 4-Colton Young[9]; 9. (DNS) 14-Tom Egeland

Heat 2 (10 Laps): 1. 11M-Brendan Mullen[2]; 2. 13JT-Mark Dobmeier[3]; 3. 9N-Wade Nygaard[1]; 4. 8-Jack Croaker[7]; 5. 0-Nick Omdahl[5]; 6. 26-Blake Egeland[8]; 7. 17-Zach Omdahl[6]; 8. (DNF) 8H-Jade Hastings[4]

A Feature 1 (35 Laps): 1. 13JT-Mark Dobmeier[17]; 2. 8H-Jade Hastings[2]; 3. 26-Blake Egeland[15]; 4. 11M-Brendan Mullen[14]; 5. 31-Shane Roemeling[4]; 6. 20A-Jordan Adams[16]; 7. 17-Zach Omdahl[1]; 8. 2A-Austin Pierce[11]; 9. 0-Nick Omdahl[10]; 10. 99-Jordan Graham[3]; 11. 8-Jack Croaker[12]; 12. 9N-Wade Nygaard[13]; 13. 41-Travis Strandell[6]; 14. 42-Rick Bates[7]; 15. (DNF) 14T-Tim Estenson[5]; 16. (DNF) 4-Colton Young[8]; 17. (DNF) 14-Tom Egeland[9]

Northern Renegade Sprint Car Series

Heat 1 (8 Laps): 1. 52-Adam Sobolik[3]; 2. 15T-Myles Tomlinson[2]; 3. 25-Eric Guyot[4]; 4. 69-Tom Cummings[1]; 5. 49-Kim Young[5]

Heat 2 (8 Laps): 1. 96-Jeremy Lizakowski[2]; 2. 15B-Doug Mccambridge[1]; 3. 2-Tee Young[5]; 4. 1-Colin Severance[3]; 5. 85-Brenton Wiesz[4]

A Feature 1 (15 Laps): 1. 52-Adam Sobolik[1]; 2. 96-Jeremy Lizakowski[5]; 3. 15T-Myles Tomlinson[2]; 4. 15B-Doug Mccambridge[4]; 5. 1-Colin Severance[6]; 6. 85-Brenton Wiesz[8]; 7. 2-Tee Young[10]; 8. 25-Eric Guyot[3]; 9. 69-Tom Cummings[7]; 10. 49-Kim Young[9]