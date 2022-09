Johnny Smith Wins Laurel Highlands Feature at Clinton County

MILL HALL, Penn. (September 16, 2022) — Johnny Smith won the Laurel Highlands Sprint Car Series feature Friday night at Clinton County Speedway. Garrett Bard, Logan Jones, Ken Duke Jr, and Jeffrey Weaver rounded out the top five.

Laurel Highlands Sprint Car Series

Clinton County Speedway

Mill Hall, Pennsylvania

Friday, September 16, 2022

Heat Race #1:

1. 5J-Logan Jones

2. 66-Ryan Kissinger

3. 52-Jeffery Weaver

4. R6-Reed Thompson

5. 01-Timmy Bittner

6. 3-Derek Swartz

7. 22R-Dustin Prettyleaf

8. 32A-Austin Greenland

Heat Race #2:

1. 85-Josh Beamer

2. 92-Johnny Smith

3. 45-Wyatt Walizer

4. 10-Nathan Pierce

5. 06K-Erick Knopp

6. 78C-Dakota Schweikart

DNF. 19-Tylor Cochran

Heat Race #3:

1. 78-Dale Schweikart

2. 67-Ken Duke, Jr.

3. 95-Garret Bard

4. 26-Ryan Lynn

5. 15T-Matt Tebbs

6. 52H-Cody Hauck

7. 23B-Corey Brungard

Feature:

1. 92-Johnny Smith

2. 95-Garret Bard

3. 5J-Logan Jones

4. 67-Ken Duke, Jr.

5. 52-Jeffery Weaver

6. 01-Timmy Bittner

7. 66-Ryan Kissinger

8. 22R-Dustin Prettyleaf

9. 78-Dale Schweikart

10. 85-Josh Beamer

11. 78C-Dakota Schweikart

12. 19-Tylor Cochran

13. 32A-Austin Greenland

14. R6-Reed Thompson

15. 52H-Cody Hauck

16. 23B-Corey Brungard

17. 26-Ryan Lynn

18. 45-Wyatt Walizer

19. 06K-Erick Knopp

20. 3-Derek Swartz

DNS: 15T-Matt Tebbs

DNS: 10-Nathan Pierce