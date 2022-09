Rankin Wins Season Finale at Butler

QUINCY, Mich. (September 17, 2022) — Tylar Rankin won the feature during season championship night Saturday at Butler Motor Speedway. Jason Blonde, Logan Easterday, Trey McGranahan, and Alex Aldrich rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, September 17, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying Flight A

1. 10BR-Jason Blonde, 13.291[1]

2. 16C-Tylar Rankin, 13.325[7]

3. 27-Trey McGranahan, 13.531[2]

4. 24T-Mike Schumacher, 13.740[6]

5. 27K-Zac Broughman, 13.830[5]

6. 7-Alex Aldrich, 13.961[8]

7. 16TH-Kevin Newton, 14.021[9]

8. 16B-Zane Devault, 14.039[3]

9. 20A-Andy Chehowski, 14.331[4]

Qualifying Flight B

1. 5M-Max Stambaugh, 13.339[3]

2. 42-Boston Mead, 13.539[7]

3. 6-Ryan Ruhl, 13.889[6]

4. 10J-Chris Jones, 14.048[4]

5. 87-Logan Easterday, 14.110[5]

6. 4-Josh Turner, 14.145[1]

7. 5NC-Jac Nickles, 14.338[9]

8. 17S-Shelby Yeaples, 14.785[2]

9. 15-Darel Woolsey, 15.266[8]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin[2]

2. 27-Trey McGranahan[1]

3. 10BR-Jason Blonde[3]

4. 24T-Mike Schumacher[4]

5. 7-Alex Aldrich[6]

6. 27K-Zac Broughman[5]

7. 16TH-Kevin Newton[7]

8. 20A-Andy Chehowski[9]

9. 16B-Zane Devault[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 42-Boston Mead[2]

2. 6-Ryan Ruhl[1]

3. 5M-Max Stambaugh[3]

4. 10J-Chris Jones[4]

5. 87-Logan Easterday[5]

6. 5NC-Jac Nickles[7]

7. 4-Josh Turner[6]

8. 17S-Shelby Yeaples[8]

9. 15-Darel Woolsey[9]

A-Main (25 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin[3]

2. 10BR-Jason Blonde[5]

3. 87-Logan Easterday[10]

4. 27-Trey McGranahan[1]

5. 7-Alex Aldrich[9]

6. 10J-Chris Jones[8]

7. 16B-Zane Devault[17]

8. 16TH-Kevin Newton[13]

9. 20A-Andy Chehowski[15]

10. 17S-Shelby Yeaples[16]

11. 15-Darel Woolsey[18]

12. 42-Boston Mead[2]

13. 6-Ryan Ruhl[4]

14. 24T-Mike Schumacher[7]

15. 27K-Zac Broughman[11]

16. 5NC-Jac Nickles[12]

17. 5M-Max Stambaugh[6]

18. 4-Josh Turner[14]