Massingill Wins USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Feature at Montpelier

MONTPELIER, Ind. (October 8, 2022) — Bryce Massingill won the USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series feature Saturday at Montpelier Motor Speedway. Matt Lux, Drew Rader, Jakeb Boxell, and Chett Gherke rounded out the top five.

USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series

Montpelier Motor Speedway

Montpelier, Indiana

Saturday, October 8, 2022

Feature:

1. Bryce Massingill

2. Matt Lux

3. Drew Rader

4. Jakeb Boxell

5. Chett Gherke

6. Stratton Briggs

7. Wes Pinkerton

8. Carl Peterson

9. Ian Creager

10. Michael Magic

11. Abby Hohlbein

12. Alex Watson

13. Chris Dickey

14. Jacob Sollenberger

15. Jim Jones

16. Tyler Watkins

17. Ryan Moran

18. Josh Yenser