Braxston Wilson Wins at West Texas Raceway

LUBBOCK, Tex. (April 21, 2023) — Braxston Wilson won the winged 305 sprint car feature Friday night at West Texas Raceway. Jett Carney, Brekton Crouch, Brecken Reese, and Robert Pace rounded out the top five.

West Texas Raceway

Lubbock, Texas

Friday, April 21, 2023

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 7X-Nate Hammond[1]

2. 24-Robert Pace[2]

3. 16-Conner Thomas[5]

4. 20-Brecken Reese[3]

5. 6-Jett Carney[7]

6. 34-Rhett Butler[4]

7. 13-Paige Brewer[6]

8. 10K-Kynlie Smith[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 2024-Chad Tanquary[1]

2. 14X-Braxston Wilson[5]

3. 4-Ryan Stone[4]

4. 56-Chris Douglas[7]

5. 20B-Chase Bolf[6]

6. 76-DeWayne Dalrymple[3]

A-Main (20 Laps)

1. 14X-Braxston Wilson[3]

2. 6-Jett Carney[9]

3. 2-Brekton Crouch[15]

4. 20-Brecken Reese[8]

5. 24-Robert Pace[2]

6. 2024-Chad Tanquary[4]

7. 34-Rhett Butler[12]

8. 10K-Kynlie Smith[14]

9. 76-DeWayne Dalrymple[11]

10. 16-Conner Thomas[6]

11. 4-Ryan Stone[1]

12. 20B-Chase Bolf[10]

13. 56-Chris Douglas[5]

14. 7X-Nate Hammond[7]

15. 13-Paige Brewer[13]